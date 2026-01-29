女子プロテニスプレイヤーの園田彩乃（30）が自身のInstagramを更新し、トレーニング中の一枚を公開した。投稿では「今年はトレーニング動画とかもサブスクで載せていきます」とつづり、今後の発信についても触れている。日々の鍛錬の成果を感じさせる一枚に、ファンから多くの反響が寄せられている。

公開された写真は、ジムとみられる室内で、背中をカメラに向けてトレーニングに臨む姿を捉えたもの。肩甲骨周りから背筋にかけての筋肉のラインがくっきりと浮かび上がり、引き締まった上半身が印象的だ。コントラストの強い照明の中で際立つ筋肉美から、日常的な積み重ねと競技者としての意識の高さが伝わってくる。

【画像】トレーニング中に鍛え抜かれた背筋を披露する園田（画像は園田彩乃公式Instagramより引用）

この投稿には、国内外のInstagramユーザーから「背中の筋肉素晴らしいです」「めっちゃ綺麗やわ」「やはりアスリートの肉体は素晴らしいです」「BEAUTIFUL」といった称賛の声が寄せられている。