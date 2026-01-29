NNNは、読売新聞と衆議院選挙の世論調査を行い、序盤の情勢を分析しました。その結果、県内3つの小選挙区で自民党候補が優勢であることがわかりました。



1区は、岸田候補が自民支持層の7割半ばを押さえるなど安定した戦いを展開しています。2区は、平口候補が自民支持層の約8割を固めて戦いを優位に進め、福田候補が国民支持層の7割半ばを押さえ追う展開です。3区は、石橋候補と東候補が競り合っています。石橋候補は自民支持層の約8割を押さえ、東候補は中道支持層の9割ほどを固めました。4区は、新谷候補を鍋島候補が追う展開です。新谷候補は自民支持層の約7割を固めました。鍋島候補は国民支持層の約6割、中道支持層の3割半ばを押さえました。空本候補は維新支持層の6割ほどから支持を得ています。5区は、山本候補と佐藤候補が激しく競り合う展開です。山本候補は自民支持層の約7割を押さえ、佐藤候補は中道支持層の9割余りを固めました。6区は、小林候補が自民支持層の約9割を固め、安定した戦いを進めています。しかし、各選挙区とも一定数が投票態度を明らかにしておらず、情勢は変化する可能性もあります。

（2026年1月29日放送）