株価指数先物【引け後】 不安定ながら+2σを意識した押し目狙いのロング対応 株価指数先物【引け後】 不安定ながら+2σを意識した押し目狙いのロング対応



大阪3月限

日経225先物 53310 -390 （-0.72％）

TOPIX先物 3543.5 +7.0 （+0.19％）



日経225先物（3月限）は、前日比390円安の5万3310円で取引を終了。寄り付きは5万3850円と、シカゴ日経平均先物（5万3685円）を上回る形で買いが先行した。その後も上へのバイアスが強まり、現物の寄り付き直前には5万4130円まで上げ幅を広げる場面もみられた。だが、その後は急速に軟化し、前場中盤にかけて5万3130円台まで下落。ランチタイムでは5万3140円～5万3420円辺りで推移し、後場中盤以降は5万3370円から5万3580円辺りでの保ち合いが続いた。



朝方は波乱含みの展開になった。日経225先物は現物の寄り付き直前に5万4000円を回復する一方で、日経平均株価が寄り付き直後に5万3000円を割り込んでおり、現物と先物のスプレッドが1000円超開く歪（いびつ）な状況であった。アドバンテスト<6857>［東証P］とソフトバンクグループ<9984>［東証P］の2社で日経平均株価を400円超支える一方で、東京エレクトロン<8035>［東証P］やレーザーテック<6920>［東証P］の下げが重荷となり、方向感をつかみにくくさせた。



結果的にはボリンジャーバンドの+1σ（5万3770円）をキープできなかったこともあり、同バンドに上値を抑えられる形で、オプション権利行使価格の5万3125円から5万3750円辺りでの推移となった。パラボリックのSAR値は5万4160円辺りまで下がってきており、陽転シグナル発生へのハードルはそれほど高くはないだろう。



改めて+1σを突破してくる局面では、パラボリックのSAR値をタッチする形でテクニカルシグナルの好転が期待されよう。また、週足の+1σ（5万2740円）と+2σ（5万4310円）とのレンジ内での推移をみせており、5万3000円固めから+2σを意識した押し目狙いのロング対応に向かわせそうである。



NT倍率は先物中心限月で15.04倍に低下した。一時15.31倍まで上昇した後は、いったんNTロングを巻き戻すリバランスの動きになった。+3σ（15.20倍）を上回ってきたことで、クローズの動きは入りやすいところだろう。75日移動平均線（14.95倍）が支持線として意識されそうであり、同水準までの低下をみせてきたところでは、NTロングの組成に向かわせそうだ。



手口面（3月限：立会内）では、日経225先物はABNクリアリン証券が2万1278枚、ソシエテジェネラル証券が1万2956枚、バークレイズ証券が7156枚、サスケハナ・ホンコンが4598枚、モルガンMUFG証券が2579枚、ゴールドマン証券が2332枚、JPモルガン証券が1642枚、日産証券が1541枚、SBI証券が1523枚、ビーオブエー証券が1270枚だった。



TOPIX先物はソシエテジェネラル証券が3万3837枚、ABNクリアリン証券が3万1201枚、バークレイズ証券が1万7218枚、JPモルガン証券が8532枚、ゴールドマン証券が8472枚、モルガンMUFG証券が5379枚、ビーオブエー証券が3519枚、サスケハナ・ホンコンが3316枚、ドイツ証券が2907枚、BNPパリバ証券が2349枚だった。



株探ニュース

