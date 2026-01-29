本日の【自社株買い】銘柄 (29日大引け後 発表分) 本日の【自社株買い】銘柄 (29日大引け後 発表分)



○関電工 <1942> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の3.67％にあたる750万株(金額で300億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は2月2日から2月6日まで。



○シンプレクス <4373> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の2.41％にあたる550万株(金額で50億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は1月30日から5月31日まで。うち400万株を1月30日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で取得する。



○アイチコーポ <6345> [東証Ｐ]

発行済み株式数の13.4％にあたる1000万株の自社株を消却する。消却予定日は2月20日。



○日立 <6501> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の0.67％にあたる3000万株(金額で1000億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は1月30日から4月30日まで。



○マキタ <6586> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の3.78％にあたる1000万株(金額で400億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は1月30日から5月31日まで。



○カシオ <6952> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の1.67％にあたる380万株(金額で50億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は1月30日から3月24日まで。取得した自社株は4月30日付で全て消却する。



○キヤノン <7751> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の6.1％にあたる5400万株(金額で2000億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は1月30日から27年1月29日まで。



○バリュエンス <9270> [東証Ｇ]

発行済み株式数(自社株を除く)の1.88％にあたる25万株(金額で4億5300万円)を上限に、1月30日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。



［2026年1月29日］



株探ニュース

