新発田市の月岡温泉で、ホテルの男性従業員が生理痛をVRで体験する研修会が開かれました。



月岡温泉にある『ホテル泉慶』は従業員の半数以上が女性で、男性に生理痛への理解を深めてもらおうと研修会を開きました。県内のホテルや旅館では初めての取り組みで、VR装置を使って男性従業員が痛みを体験しました。



■ホテル泉慶 飯田武志社長

「女性が気軽に声を上げやすい環境をつくらなければいけない。まず上司や先輩社員が意識を変えていかなければいけないということで、体験研修を企画した。」



意見交換では、生理痛や体調不良について相談しやすい社内制度などが必要といった意見も出されました。