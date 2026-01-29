広島テレビのアナウンサーやスタッフが県内の学校へ“出張”し、仕事の内容やテレビの裏側を楽しく学んでもらう「出張テレビ教室」。森拓磨アナウンサーが広島市内の小学校を訪れました。



盛り上がっているのは、「みぎめ・みぎみみ」をいかにかまずに言えるかを競う早口ことば大会です。広島市立本川小学校の5年生の2クラスで森アナウンサーが「出張テレビ教室」を行いました。





■森拓磨アナウンサー「おはようございます」和やかな雰囲気の中、授業は「ニュースができるまで」をテーマに進んでいきました。■森アナと児童「取材に行くのにどんな人が必要でしょうか？」「カメラマンが必要だと思います」「マイクの人だと思います」「記録をする人です」児童たちは、「ニュース番組をつくる現場」や「情報収集」について事前に学んでいたそうで、どんどん答えが出て来ます。取材の後も映像編集をする人や原稿が間違っていないかチェックする人など一本のニュースを放送するまでに多くの人が関わることを紹介しました。■森拓磨アナウンサー「テレビ局でみんなでたくさんの人が関わったというけど、みんなそれ本当に合っているのかな、本当にそういうことでいいの、というのをみんなで確認します。確認することによって絶対に間違った情報を伝えないようにする。ニュースというのはそういうことです」普段、情報を受け取る時にも、その情報が間違っていないか、見落としていることはないか、偏りはないかなど気を付けてほしいと伝えました。■本川小５年 新田裕真くん「本当にない機会なのでとてもよかったと思います」■本川小５年 中嶋薫さん「テレビに映っている人だけでなくて、ほかのたくさんの人たちが働いているということに気を付けて（テレビを）見たいと思います」【2026年1月29日放送】