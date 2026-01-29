33億円。県内でのうそ電話詐欺などの2025年1年間の被害総額なんです。29日に約4800万円の被害が明らかになるなど、高額の被害も相次いでいます。なぜだまされたのか？県警が行った被害者などへのアンケートから実態が見えてきました。



県警によりますと、2025年のうそ電話詐欺やSNS型詐欺の被害額の合計は33億円あまりで、過去最悪となりました。



29日も70代の女性の被害が明らかになりました。





2025年9月、電話会社の職員を名乗る女から電話で「あなたの携帯電話が詐欺に使われている」と言われたといいます。そして、青森県警を名乗る男に電話が代わると。(青森県警を名乗る男)「あなたも共犯の容疑者として捜査している」その後、LINEで検事を名乗る男から「お金を調査する必要がある」などと言われ、10月初旬までの間に計8回4800万円をだまし取られたということです。県警はこうした詐欺被害の実態を分析し被害を防ごうと被害者や被害に遭いそうになった81人にアンケートを行いました。その結果、「なぜ詐欺の被害にあったと思うか」という問いに対し、被害者の約7割が「手口など詳しい内容まで知らなかったから」と回答。ほかには「だまされていると思わなかった」。「会話をしているうちに信用してしまった」などの回答もありました。また「うそ電話詐欺に対してどう考えていたか」という問いに対しては、約6割が「だまされないと思っていた」と回答しました。「どうすれば詐欺を防げたと思うか」の問いに対しては約5割が「家族や知人に相談していれば詐欺を防げたと思う」と回答しましたが、実際に相談した人は全体の3割ほどに留まりました。7割の人は「あまり知られたくなかった」 「恥ずかしいと思った」などを理由に相談しなかったといいます。県警は「最新の手口や対処法を知るとともにお金に対することは慎重に対応し、家族や警察に相談してほしい」と注意を呼びかけています。