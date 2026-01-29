29日（木）、公益財団法人日本バレーボール協会（JVA）が2026年度に開催される男子の主要国際大会スケジュールを発表した。

今年度、男子日本代表の活動は6月10日（水）に開幕するバレーボールネーションズリーグ2026（VNL）の予選ラウンドからスタート。予選ラウンドの第3週は関西（日本）で戦う。その後、VNLのファイナルが7月29日（水）から8月2日（日）にかけて寧波北侖（中国）で開催される。

また、8月26日（水）には有明アリーナで国際親善試合を実施。現時点で対戦相手などの詳細は明らかになっていない。そして、9月4日（金）から13日（日）にかけて2026男子アジア選手権大会が福岡県（日本）で行われる。同大会は優勝国に2028年に開催されるロサンゼルスオリンピックの出場権が与えられる重要な大会だ。

その後、9月27日（日）から10月3日（土）に岡崎中央総合公園総合体育館と小牧市スポーツ公園総合体育館で開催される第20回アジア競技大会が、男子日本代表にとって今年度最後の国際大会となる。

そのほか、2026年度に開催される男子の主要国際大会スケジュールは以下の通り。

▼2026年日本代表戦スケジュール（男子）



開催日/大会名/開催地

5月13日（水）～17日（日）/AVC男子チャンピオンズリーグ2026/ポンティアナック（インドネシア）

6月10日（水）～7月19日（日）/バレーボールネーションズリーグ2026 予選ラウンド/第1週 臨沂（中国）・第2週 オルレアン（フランス）・第3週 関西（日本）

7月29日（水）～8月2日（日）/バレーボールネーションズリーグ2026 ファイナル/寧波北侖（中国）

7月12日（日）～18日（土）/U18 2026男子U18アジア選手権大会/マナマ（バーレーン）

8月19日（水）～29日（土）/U17 2026男子U17世界選手権大会/ドーハ（カタール）

8月19日（水）～23日（日）/2026男子アジア東部地区選手権大会/ウランバートル（モンゴル）

8月26日（水）/2026バレーボール男子日本代表国際親善試合/有明アリーナ

9月4日（金）～13日（日）/2026男子アジア選手権大会/福岡県（日本）

9月27日（日）～10月3日（土）/第20回アジア競技大会（2026/愛知・名古屋）/岡崎中央総合公園総合体育館・小牧市スポーツ公園総合体育館

2026男子クラブ世界選手権大会（開催日・開催地未定）

