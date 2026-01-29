29日（木）、公益財団法人日本バレーボール協会（JVA）が2026年度に開催される女子の主要国際大会スケジュールを発表した。

今年度、女子日本代表の活動は5月19日（火）に国立代々木競技場 第二体育館で行われる2026バレーボール女子日本代表紅白試合 ミズノマッチからスタート。5月21日（木）には千葉ポートアリーナでも同大会が開催される。

その後、6月3日（水）よりバレーボールネーションズリーグ2026（VNL）が開幕。予選ラウンドの第3週には開催地の一つに関西（日本）が名を連ねている。VNLのファイナルは7月22日（水）から26日（日）にかけてマカオ（中国）で行われる。

そして、8月21日（金）から30日（日）にかけて2026女子アジア選手権大会が天津（中国）で行われる。同大会は優勝国に2028年に開催されるロサンゼルスオリンピックの出場権が与えられる重要な大会だ。

9月16日（水）から22日（火・祝）に岡崎中央総合公園総合体育館と小牧市スポーツ公園総合体育館で開催される第20回アジア競技大会が、女子日本代表にとって今年度最後の国際大会となる。

そのほか、2026年度に開催される女子の主要国際大会スケジュールは以下の通り。

▼2026年日本代表戦スケジュール（女子）



開催日/大会名/開催地

4月26日（日）～30日（木）/AVC女子チャンピオンズリーグ2026/高陽（韓国）

5月19日（火）/2026バレーボール女子日本代表紅白試合 ミズノマッチ（東京大会）/国立代々木競技場 第二体育館

5月21日（木）/2026バレーボール女子日本代表紅白試合 ミズノマッチ（千葉大会）/千葉ポートアリーナ（千葉市）

6月3日（水）～7月12日（日）/バレーボールネーションズリーグ2026 予選ラウンド/第1週 ケベックシティ（カナダ）・第2週 フィリピン・第3週 関西（日本）

7月22日（水）～26日（日）/バレーボールネーションズリーグ2026 ファイナルラウンド/マカオ（中国）

7月1日（水）～7日（火）/U18 2026女子U18アジア選手権大会/ナコンラチャシマ（タイ）

8月6日（木）～16日（日）/U17 2026女子U17世界選手権大会/サンティアゴ（チリ）

8月11日（火・祝）～16日（日）/2026女子アジア東部地区選手権大会/香港（ホンコンチャイナ）

8月21日（金）～30日（日）/2026女子アジア選手権大会/天津（中国）

9月16日（水）～22日（火・祝）/第20回アジア競技大会（2026/愛知・名古屋）/岡崎中央総合公園総合体育館・小牧市スポーツ公園総合体育館（愛知県小牧市）

2026女子クラブ世界選手権大会（開催日・開催地未定）

