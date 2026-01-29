椿鬼奴、“6LDKS”人気漫画家の自宅を訪問 庭に驚き
きょう29日放送の読売テレビ・日本テレビ系『見取り図の間取り図ミステリー』（毎週木曜 後10：00）では「人気漫画家が建てた家」が登場する。
【動画】庭に驚き！“6LDKS”人気漫画家の自宅を訪問した椿鬼奴＆中野周平
建物の間取り図に隠された謎をクイズにして、MCの見取り図がゲストやサブMCの横澤夏子と一緒に解き明かすバラエティー番組。今回は「漫画家の家＆逆転ハウススペシャル」と題して、人気漫画家が建てた家と、不利な立地を見事に克服した家を紹介する。
ドラマ化もされた漫画『ハレ婚。』で知られる人気漫画家のNON氏が建てた家を訪問。椿鬼奴と蛙亭の中野周平が調査員となり、NON氏が家族と暮らす埼玉県の『ハレ婚。御殿』を調査する。鬼奴が「おしゃれ〜！」と憧れの声をあげるモダンな建物は、家族が快適に過ごせる空間だけでなく、愛猫のためのキャットウォークもある6LDKS。
予告映像では、鬼奴が庭を指を指して驚き。なぜか庭にはピッチャーマウンドが。さらに驚きの部屋も紹介する。
このほか、不利な立地をアイデアで克服した逆転ハウスが登場する。
＜出演＞
MC：リリー（見取り図）
サブMC：横澤夏子
＜ゲスト＞
朝日奈央
津田寛治
椿鬼奴
増子敦貴（GENIC）
観月ありさ
＜ゲスト（ロケのみ）＞
中野周平（蛙亭）
マユリカ
