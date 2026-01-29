¥Æ¥Ë¥¹½÷»Ò¡¢±¦ÏÆ¤Ë¡ÈÆæ¤Îå«ÁÏ¹Ñ¡É¤ÎÍýÍ³¡¡¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ë²ÃÆ£Ì¤Í£¡Ö¤ä¤é¤ì¤¿¡¼¡ª¡×¡ÖÇ®¤¯¤Æ¡Ä¡×
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¹¹¿·
¡¡½÷»Ò¥Æ¥Ë¥¹¤Î²ÃÆ£Ì¤Í£¤¬28Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Á´¹ë¥ª¡¼¥×¥ó¤Î½÷»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹2²óÀï¤Ç±¦¤ï¤ÉÕ¶á¤ËÆæ¤ÎÂç¤¤Êå«ÁÏ¹Ñ¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¡Ä¤Þ¤µ¤«¤ÎÍýÍ³¤È·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¼Â¤Ï1²óÀï¤ÇËª¤Ë»É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¼ÂºÝ¤Î¼Ì¿¿¤òÅºÉÕ¤·¡¢¡Ö»ä¤¬Ëª¤Ë»É¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡¡Bee sting story¡Ê¤³¤ì¤ÇËª»É¤µ¤ì¤ÎÃ±¸ì¤ò³Ð¤¨¤Þ¤·¤¿¡Ë¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Î·Ð°Þ¤ò¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ëµ¤·¤¿¡£
¡¡¾¡ÍøÄ¾¸å¤ËËª¤¬²ÃÆ£¤ÎÊ¢Éô¤Ë¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹Ãæ¤Ë¤Ï¸ª¤Ø°ÜÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÏÆ¤Î¤¢¤¿¤ê¤ò»É¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¡ÖÃ¯¤«¶µ¤¨¤Æ¡©¡×¡Ö¤ä¤é¤ì¤¿¡¼¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¤Ê¤É¤ÈÄË¤ß¤òÉ½¸½¡£ºÆ¤Ó¥Õ¥¡¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ËÌá¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÏÆ¤¬ÀÖ¤¯¼ð¤ì¤¿¾õÂÖ¤Ë¡£¡ÖÇ®¤¯¤ÆáÚ¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÂç»ö»ê¤é¤º¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡¡°ú¤Â³¤´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ö¥¢¥Ê¥Õ¥£¥é¥¥·¡¼¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ã¤Æ¡¢¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡×¤Ê¤É¤Î½ñ¤¹þ¤ß¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£µ¿Ìä¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Ææ¤¬²ò¤±¤Æ¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¡Ö¤½¤ì¤¬¡¢å«ÁÏ¹Ñ¤ÎÍýÍ³¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡ª¡¡Ã¯¤«¶µ¤¨¤Æ¤è¤©¡ª¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£²ÃÆ£¤Ï½÷»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹3²óÀï¤òº¸¼ê¼ó¤Î²ø²æ¤Î¤¿¤á´þ¸¢¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë