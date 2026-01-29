¹¶³Ìµ¡Æ°Ââ»Ë¾åºÇÂç¤ÎÅ¸Í÷²ñ¡Ö¹¶³Ìµ¡Æ°ÂâÅ¸ Ghost and the Shell¡×¥ì¥Ýー¥ÈËÄÂç¤Ê¸¶²è¤òAR¤Ç¤µ¤é¤Ë¿¼·¡¤ê¡¢À©ºîÇØ·Ê¤ò¤è¤ê¿¼¤¯Íý²ò¤Ç¤¤ë¡ª
¡¡¹¶³Ìµ¡Æ°ÂâÅ¸ Ghost and the Shell À½ºî°Ñ°÷²ñ¤ÏÅìµþ¡¦¸×¥ÎÌç¤Ë¤¢¤ëTOKYO NODE¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Å¸Í÷²ñ¡Ö¹¶³Ìµ¡Æ°ÂâÅ¸ Ghost and the Shell¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£³«ºÅ´ü´Ö¤Ï1·î30Æü¤«¤é4·î5Æü¡£Æþ¾ìÎÁ¤Ï°ìÈÌ2,700±ß¡¢¹â¹»¡¦Ãæ³ØÀ¸1,900±ß¡¢¾®³ØÀ¸1,200±ß¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¤ä¡¢¥°¥Ã¥ºÉÕ¤¥Á¥±¥Ã¥È¤Ê¤É¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï30Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ëProduction I.G¤Ë¤è¤ë±ÇÁü²½¤µ¤ì¤¿¡Ö¹¶³Ìµ¡Æ°Ââ¡×¤ÎºîÉÊ·²¤ÎËÄÂç¤Ê»ñÎÁ¤ò³èÍÑ¤·¤¿Å¸Í÷²ñ¡£¥·¥êー¥º¤ò±þ¤¸¤¿ÍÍ¡¹¤Ê¸¶²è¤ò¸«¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡¢´ü´ÖÃæ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£º£²ó¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¸þ¤±ÆâÍ÷²ñ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¼ç»Ý¤¬ÀâÌÀ¤µ¤ì¡¢°ìÂÀè¤ËÅ¸¼¨¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¹¶³Ìµ¡Æ°ÂâÅ¸ Ghost and the Shell¡×¤Ï30Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ëProduction I.G¤Î¸¶²è¤ò¥á¥¤¥ó¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤·¤Æ¡¢ºîÉÊÀ¤³¦¤ò·¡¤ê²¼¤²¤ëÂ¿ºÌ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡¢º£¸å³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤½¤Î¥Ü¥ê¥åー¥à¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤ëÅ¸Í÷²ñ¤À¡£º£²ó¤Ï¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤Î°ìÃ¼¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î±ÇÁü²½¤µ¤ì¤¿¡Ö¹¶³Ìµ¡Æ°Ââ¡×¤òÍÍ¡¹¤Ê·Á¤ÇÌÖÍå¤·¤¿ÂçÅ¸¼¨²ñ
¡¡ÆâÍ÷²ñ¤Ç¤Ï¹ÖÃÌ¼Ò¥é¥¤¥Ä¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¶É¥é¥¤¥ÄMDÉô·ó¥¢¥Ë¥á¥²ー¥à»ö¶ÈÉô¤Ë½êÂ°¤·¡¢¡Ö¹¶³Ìµ¡Æ°ÂâÅ¸¡×À©ºî´´»ö/¡Ö¹¶³Ìµ¡Æ°Ââ¡×¹ÖÃÌ¼Ò¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤Ç¤¢¤ëºûÂçÃÏ»á¤«¤éËÜÅ¸¤¬¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë·Ð°Þ¤¬¸ì¤é¤ì¤¿¡£2025Ç¯¤Ï²¡°æ¼é»á¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿·à¾ì¥¢¥Ë¥á¡ÖGHOST IN THE SHELL / ¹¶³Ìµ¡Æ°Ââ¡×¸ø³«¤Î30¼þÇ¯¤ËÅö¤¿¤ê¡¢²¿¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¹¶³Ìµ¡Æ°Ââ¡×¤Î¥¢¥Ë¥á¤ò¼ê¤¬¤±Â³¤±¤Æ¤¤¤ëProduction I.G¤«¤é30Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ëËÄÂç¤Ê»ñÎÁ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¹¶³Ìµ¡Æ°ÂâÅ¸¡×À©ºî´´»ö/¡Ö¹¶³Ìµ¡Æ°Ââ¡×¹ÖÃÌ¼Ò¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤Ç¤¢¤ëºûÂçÃÏ»á
¡¡¤³¤Î»ñÎÁ¤ò²¿¤é¤«¤Î·Á¤Ç¾Ò²ð¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤È¤Ê¤ê¡¢ËÜÅ¸¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥é¥¤¥»¥ó¥¹¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤òÌ³¤á¤ë¡¢KDDI»ö¶ÈÁÏÂ¤ËÜÉô¤Î¥·¥Ë¥¢¥¨¥¥¹¥Ñー¥È·ó¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥êー¥É¤Î»°±º°ËÃÎÏº»á¤Ë¡ÖKDDI¤ÎºÇ¿·µ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤Æ30Ç¯¤Î¡Ø¹¶³Ìµ¡Æ°Ââ¡Ù¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤·¤Æ²ñ¾ì¤Ï¸×¥ÎÌç¥Ò¥ë¥º ¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¥¿¥ïー¹âÁØÉô¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¥Ûー¥ë¡ÖTOKYO NODE¡×¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£TOKYO NODE¤Ç¤ÏÍÍ¡¹¤ÊÀè¿ÊÅª¤ÊÅ¸¼¨¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Í¥¤ì¤¿Å¸¼¨µ»½Ñ¤òKDDI¤Îµ»½Ñ¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¡Ö¹¶³Ìµ¡Æ°ÂâÅ¸ Ghost and the Shell¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤è¤¦¡¢¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
ËÜÅ¸¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥é¥¤¥»¥ó¥¹¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤òÌ³¤á¤ë»°±º°ËÃÎÏº»á
¡Ö¹¶³Ìµ¡Æ°ÂâÅ¸¡×Åý³ç¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤Ç¤¢¤ê¡¢TOKYO NODE±¿±Ä¼¼¤Î·¬Ì¾¸ù»á
¡¡¡Ö¹¶³Ìµ¡Æ°ÂâÅ¸¡×Åý³ç¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤Ç¤¢¤ê¡¢TOKYO NODE±¿±Ä¼¼¤Î·¬Ì¾¸ù»á¤Ï¡Ö¹¶³Ìµ¡Æ°ÂâÅ¸ Ghost and the Shell¡×¤Ã¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¹¶³Ìµ¡Æ°Ââ¡×¤Î·àÃæ¤Ç"¸ø°Â9²Ý"¤¬2029Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤ë¡¢¸½ºß¤Î²æ¡¹¤Î»þ´Ö¤«¤é3Ç¯¸å¤Ë¤Þ¤Ç¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤·¡¢²áµî¤Ë¤ÏSF¤ÎÃæ¤Ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Í¥Ã¥È¼Ò²ñ¤äAI¤È¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¸½¼Â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç·¬Ì¾»á¤Ï¡¢½ã¿è¤ËºîÉÊÀ¤³¦¤ò³Ú¤·¤à¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²æ¡¹¤¬¤³¤ì¤«¤é¤ò¤É¤¦À¸¤¤ë¤«¤â¹Í¤¨¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖËÍ¤é¤Ï¤³¤ì¤«¤é²¿¤Ë¥´ー¥¹¥È(º²)¤ò´¶¤¸¡¢²¿¤Ë¥·¥§¥ë(ÆùÂÎ/µÁÂÎ)¤ò´¶¤¸¤ë¤«¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤éÁÇÅ¨¤À¤Ê¡×¤È¸À¤¦ÁÛ¤¤¤Ç¤³¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¤Ä¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÅ¸¼¨¤µ¤ì¤ëËÄÂç¤Ê¸¶²è¡¢¤½¤ì¤Ïºî¤ê¼ê¤Î¥´ー¥¹¥È¤Î¤³¤â¤Ã¤¿¤â¤Î¤¹¤´¤¤ÎÏ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¤È¤¤¤¦¡Ö´°À®·Á¡×¤òºî¤ê¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Î²áÄø¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¸¶²è¤Ï¥·¥§¥ë¤Ê¤Î¤«¡¢¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ´°À®¤·¤¿¤â¤Î¤¬¤½¤ì¤Ë¤¢¤¿¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¼Ô¤â´¶¤¸¤ÆÍß¤·¤¤¤È·¬Ì¾»á¤Ï¸ì¤Ã¤¿¡£
¸å½Ò¤¹¤ëAR¥°¥é¥¹¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡ÖÅÅÇ¾VISION¡×³«È¯¼Ô¤ÎKDDI¤Îº½¸¶Å¯»á
¤½¤Î¥Ü¥ê¥åー¥à¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤ë¸¶²èÅ¸¼¨¡¢AR¥°¥é¥¹¤Ç¤µ¤é¤Ê¤ë¾ðÊó¤â
¡¡¤³¤³¤«¤é¤Ï¼ÂºÝ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î²ñ¾ì¤ò¸«¤Æ¤¤¤³¤¦¡£Íè¾ì¼Ô¤¬ºÇ½é¤ËË¬¤ì¤ë¤Î¤Ï¡ÖNODE(ÀÜÅÀ)¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¹Âç¤Ê¶õ´Ö¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ç¡Ö¹¶³Ìµ¡Æ°Ââ¡×¤ÎÀ¤³¦¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ã¼Ëö¤ÇºîÉÊ¤Î¤³¤Þ¤«¤¤¥·ー¥ó¤ò¸¡º÷¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤äÊª»ö¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ç¡Ö¹¶³Ìµ¡Æ°Ââ¡×¤ÎÀ¤³¦¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ã¼Ëö¤ÇºîÉÊ¤Î¥·ー¥ó¤ò¸¡º÷¤Ç¤¤ë¡ÖNODE¡×
¡¡¤½¤·¤Æ¼¡¤ÎÅ¸¼¨¤³¤½¤¬ËÜÅ¸¤Î¥á¥¤¥ó¤È¤Ê¤ë¶õ´Ö¤À¡£¤³¤³¤Ç¤Ï1,600Å¸¤òÄ¶¤¨¤ëÀ©ºî»ñÎÁ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¹Âç¤Ê¶õ´Ö¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤¿¸¶²è¤Ï¤Þ¤µ¤Ë°µ´¬¤Î°ì¸À¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡Ö¹¶³Ìµ¡Æ°Ââ¡×¤Î±ÇÁüºîÉÊ¤¹¤Ù¤Æ¤ÎºîÉÊ¤Î¸¶²è¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¡Ú°µÅÝÅª¤Ê¿ô¤Î¸¶²è¡Û
°µÅÝÅª¤Ê¿ô¤Î¸¶²è¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
ÍÍ¡¹¤ÊºîÉÊ¤Î¸¶²è¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë
¡¡»Å³Ý¤±¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¡£±Ç²è¡Ö¥¤¥Î¥»¥ó¥¹¡×¤Ç°õ¾ÝÅª¤ËÉÁ¼Ì¤µ¤ì¤ë"¿Í·Á"¤ÎÎ©ÂÎÊª¡£ÄÌÏ©¤òÊâ¤¯¿Í¤Î´é¤¬¡Ö¾Ð¤¤ÃË¡×¤Î¥Þー¥¯¤Ç±£¤µ¤ì¤ë¡ÖAI ´Æ»ë¼Ò²ñ¤Î¥«¥â¥Õ¥éー¥¸¥å¡×¡£Âß¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¥·¥ã¥Ä¤òÂÎ¤Ë¤¢¤Æ¤¬¤¦¤³¤È¤Ç¥«¥á¥é¤«¤éÇ§¼±¤µ¤ì¤º¡¢¤Þ¤ë¤Ç¸÷³ØÌÂºÌ¤ò»È¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡ÖSCREEN¡×¡£Â¾¤Ë¤â¡Ö¹¶³Ìµ¡Æ°Ââ¡×¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¤¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ーÃ£¤ÎºîÉÊ¤Ê¤É¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤ËºîÃæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë»×¹ÍÀï¼Ö¡Ö¥¿¥Á¥³¥Þ¡×¡¢¡Ö¥Õ¥Á¥³¥Þ¡×¤ÎµðÂçÎ©Áü¡¢¸¶²è¤òºÙ¤«¤¯¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§ー¥¹¡£¤µ¤é¤Ë¥³¥Ôー¤µ¤ì¤¿¸¶²è¤ò¡¢¼ÂºÝ¤Î¥È¥ì¥¹Âæ¤Ë¾è¤»¤Æ¸«¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£¡ÚÍÍ¡¹¤Ê»Å³Ý¤±¡Û
¡Ö¥¤¥Î¥»¥ó¥¹¡×¤Î¿Í·Á
¸¶²è¤òºÙ¤«¤¯¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë
¼Ì¤Ã¤¿¿Í¤¬¾Ð¤¤ÃË¤Ë
¥·¥ã¥Ä¤ò¶»¤ËÅö¤Æ¤ë¤ÈÆ©ÌÀ¤Ë¤Ê¤ë
¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥ÈºîÉÊ¤âÅ¸¼¨
µðÂç¥¿¥Á¥³¥ÞÎ©Áü
¡¡¤³¤Î¸¶²è¤ò¤µ¤é¤ËÌÌÇò¤¯³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤¬AR¥°¥é¥¹¡ÖÅÅÇ¾VISION¡×¡£¤³¤Á¤é¤Ï»öÁ°Í½ÌóÀ©¤ÎÍÎÁÂÎ¸³¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡£ÎÁ¶â¤òÊ§¤Ã¤¿Íè¾ì¼Ô¤ÏÃ¼Ëö¤ËÀÜÂ³¤µ¤ì¤¿AR¥°¥é¥¹¤Ë¤è¤ê²ñ¾ì¤Ç¤µ¤é¤Ê¤ë¾ðÊó¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£²ñ¾ì¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤¿¥Þー¥¯¤òÆÉ¤ß¹þ¤à¤³¤È¤Ç¥¿¥Á¥³¥Þ¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¾ðÊó¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¾ðÊó¤¬ºÇÂç¸Â¤Ë³è¤«¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¸¶²èÅ¸¼¨¡£¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç¤Ï¸¶²è¤¬¤¤¤«¤Ë¥¢¥Ë¥á¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¤«¥¢¥Ë¥á¤Î¥·ー¥ó¤¬¥¿¥Á¥³¥Þ¤Î²òÀâÅª¤Ç¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¡Ö¤³¤Î³ÊÆ®¥·ー¥ó¤Ï²¡°æ»á¤¬Åö»þ¤Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ø¥Ðー¥Á¥ã¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¡Ù¤Î¥¤¥áー¥¸¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É°Õ³°¤ÊÎ¢ÏÃ¤âÊ¹¤±¤ë¡£¤³¤Î¸¶²è¤ò·¡¤ê²¼¤²¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ï¤â¤Á¤í¤ó³ÆºîÉÊ¤ËÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Á´ÉôÊ¹¤¯¤À¤±¤Ç¤â40Ê¬°Ê¾å¤«¤«¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£¡ÚAR¥°¥é¥¹¡Û
¥µ¥ó¥°¥é¥¹·¿¤ÎAR¥°¥é¥¹¤ò¤«¤±¤ë¤È¤µ¤é¤ËÂ¿ºÌ¤Ê¾ðÊó¤òÆþ¼ê¤Ç¤¤ë¡£¸¶²è¤ò¥ー¤Ë¡¢¼ÂºÝ¤Î¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤È¤½¤ÎÇØ·Ê¤¬²òÀâ¤µ¤ì¤ë¤Î¤À
¾²¤Î¥¿¥Á¥³¥Þ¤¬AR±ÇÁü¤Î»ÏÆ°¥ー¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¡¡AR¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¥é¥¹¥È¤¬¡Ö¥Ð¥Èー¤ËÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤ëÁðÆåÁÇ»Ò¤À¡×¡£¤Þ¤ë¤ÇÍè¾ì¼Ô¤ËÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤ë¤è¤¦¤Ë¸å¤í»Ñ¤ÇÊÌ¤ì¤ò¸ì¤ê¡¢¤½¤·¤ÆÅÅÇ¾¤Î³¤¤Ø¤½¤Î¿È¤òÅê¤²¤ëÁÇ»Ò¡£¤³¤Î»Ñ¤Ï²ñ¾ì¤¬Ìë¤Î»þ¡¢°ìÁØ¸ú²ÌÅª¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£²ñ¾ì¤ÏÃë´Ö¤ÏÆüº¹¤·¤ò¼×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Ìë¤Ï¤³¤ÎËë¤¬²òÊü¤µ¤ì¤Þ¤µ¤Ë±Ç²è¤Î¤è¤¦¤ÊÅÔ²ñ¤ÎÌÀ¤«¤ê¤¬´ã²¼¤Ë¹¤¬¤ë¡£¤³¤Î"³¤"¤Ë¥À¥¤¥Ö¤¹¤ëÁÇ»Ò¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£Ìë¤Ë¤â¤¦°ìÅÙ¸«¤ËÍè¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
Ìë¤Ë²ñ¾ì¤òË¬¤ì¤ì¤Ð¡¢¤³¤ÎÉ÷·Ê¤ÎÌë·Ê¤ËÈô¤Ó¹þ¤àÁÇ»Ò¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë
¡¡¤â¤¦1¤Ä¤¬Èþ½Ñ²È¡¦¶õ»³´ð»á¤Ë¤è¤ë¡Ö¹¶³Ìµ¡Æ°Ââ¡×¤ÎÁðÆåÁÇ»Ò¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë²¼¿·ºîÄ¦Áü¡ÖSexy Robot_The Ghost in the Shell type1¡×¡£±Ç²è¡Ö¹¶³Ìµ¡Æ°Ââ¡×¤Î¥±ー¥Ö¥ë¤ËÀÜÂ³¤µ¤ì¤¿ÁðÆåÁÇ»Ò¤ò»×¤ï¤»¤ë¹½¿Þ¤Ë¡¢¶õ»³»á¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¹Å¼Á¤µ¤È¤Ê¤Þ¤á¤«¤·¤µ¤ò¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î»Ñ¡¢°µÅÝ¤µ¤ì¤ë¼Á´¶¤ÈºÙÉô¤ÎÉÁ¼Ì¡¢¡Ö¹¶³Ìµ¡Æ°Ââ¡×¤Î¥Õ¥¡¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢°Û¤Ê¤ëÀ¤³¦¤ò³À´Ö¸«¤»¤ëÈó¾ï¤ËÌ¥ÎÏÅª¤ÊºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¶õ»³´ð»á¤Ë¤è¤ë¡Ö¹¶³Ìµ¡Æ°Ââ¡×¤ÎÁðÆåÁÇ»Ò¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë²¼¿·ºîÄ¦Áü¡ÖSexy Robot_The Ghost in the Shell type1¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÊªÈÎ¥³ー¥Êー¤âÃíÌÜ¡£¥¢¥Ë¥á¸¶²è¤òÉÁ¤¤¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¡¢µ®½Å¤Ê¥¤¥é¥¹¥È¤ä¹½¿Þ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¢¥Ñ¥ì¥ë¡¢¥Û¥Óー¾¦ÉÊ¡¢¥Ý¥¹¥¿ー¡¢¸¶²è¤Î¥³¥Ôー¤Ê¤É150¼ïÎà¤òÄ¶¤¨¤ë¾¦ÉÊ¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£ÆâÍ÷²ñ¤Ç¤â°ìÉô¤¬ÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤¿¡£1/1¥¹¥±ー¥ë¤ÎÁðÆåÁÇ»Ò¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡¢Ö¢É÷¤Ê¤É¶Ã¤¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤âÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºîÉÊ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤é¤º¤È¤â¶½Ì£¤¬¼æ¤«¤ì¤ë¾¦ÉÊ¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÚÊªÈÎ¡Û
Èó¾ï¤Ë½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ëÊªÈÎ
¥·¥ã¥Ä¤Î³¨ÊÁ¤Ê¤É¤Ïº£²ó¤Î¤¿¤á¤Ëµö²Ä¤ò¼è¤Ã¤¿¤â¤Î¤â¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È
Ö¢É÷¤ä¼ÂÊªÂç¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ê¤É¤Î¥æ¥Ëー¥¯¥¢¥¤¥Æ¥à¤â
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö¹¶³Ìµ¡Æ°ÂâÅ¸ Ghost and the Shell¡×¤Ç¤Ï¥Èー¥¯¤ä¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£90Ì¾°Ê¾å¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬»²²Ã¡¢²ñ´ü¤´¤È¤ËÂÐÃÌ¤ä¥Èー¥¯¥é¥¤¥Ö¡¢²»³Ú¥é¥¤¥Ö¡¢¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ê¤É¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÚÊªÈÎ¡Û
Â¿ºÌ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤â³«ºÅÍ½Äê
¡¡Èó¾ï¤ËÌ¥ÎÏÅª¤Ç²¿²ó¤â²ñ¾ì¤ËÂ¤ò±¿¤Ó¤¿¤¯¤Ê¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤À¡£ÆÃ¤ËAR¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ï¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¸«¤¿ÏÓ¤Ç¸¶²è¤ò¸«¤ë¤â¤è¤·¡¢¤½¤ÎµÕ¤â¤è¤·¡¢ºÇÄã2²ó¤Ï¸«¤¿¤¯¤Ê¤ë¡£¤½¤Î¾å¤Ç¥é¥¤¥Ö¤Ê¤É¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡¢¥°¥Ã¥º¤Ê¤É³Ú¤·¤¤»Å³Ý¤±¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤À¡£É®¼Ô¤âº£ÅÙ¤ÏÌë¤ËÍè¤Æ¡¢³¹¤Ë¥À¥¤¥Ö¤¹¤ëÁÇ»Ò¤¬¸«¤¿¤¤¡£Èó¾ï¤Ë°õ¾ÝÅª¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤À¡£
