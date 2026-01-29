『ばけばけ』“庄田さん”オフショットに反響 「イケメンで素敵」「おサワさんを幸せにして」
連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）に出演中の俳優・濱正悟が28日、自身のインスタグラムを更新。劇中キャラクターのオフショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】“庄田さん”オフショットをもう1枚
濱は本作で、錦織（吉沢亮）の友人である庄田多吉を演じている。第17週「ナント、イウカ。」では、教員資格取得のために勉強に励むサワ（円井わん）に勉強を教えることになり、2人の距離が少しずつ縮まっていく様子が描かれている。
今回の投稿では「庄田多吉、松江に戻ってきております！」とコメントを添え、和装姿でたたずむオフショットを披露。落ち着いた佇まいと穏やかな表情が印象的だ。
コメント欄には「庄田さん 心も外見もイケメンで素敵です」「庄田さん最高です！！！！」「ピッタリなハマり役」「おサワさんを幸せにしてあげてください」など、役柄への愛着が伝わる声が多数寄せられている。
引用：「濱正悟」インスタグラム（＠hamastagram822）
