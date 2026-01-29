藤岡舞衣が18歳に 父・藤岡弘、との親子ショットも公開「お姫様みたい」「プリンセス」
モデルで女優の藤岡舞衣が28日、自身のインスタグラムを更新し、この日に18歳の誕生日を迎えたことを報告。父で俳優の藤岡弘、との親子ショットも公開し、反響を呼んでいる。
【写真】「お姫様みたい」「プリンセス」18歳を迎えた藤岡舞衣
藤岡は投稿で「18歳になりました」と報告し、「いつも優しく応援してくださる皆さん ほんとうにありがとうございます」「家族とたくさんの愛あるお祝いに包まれて とっても幸せな誕生日を過ごせました」と、感謝と喜びの気持ちをつづった。
公開された写真には、夜景を背景にバースデーケーキを手にした姿や、ティアラを着け花束を抱えたショット、さらに藤岡弘、と並んでケーキを囲む親子ショットも収められている。
投稿の最後には「これからも私らしく 幸せと感謝を大切に 皆様に 新しい姿をお見せできるよう頑張ります」と、今後への意気込みも記した。
コメント欄には「お誕生日おめでとう」「お姫様みたいにかわいい」「ほんとにプリンセス」「お父様も嬉しそう」など、祝福と称賛の声が多数寄せられている。
引用：「藤岡舞衣」インスタグラム（＠mai_fujioka_official）
【写真】「お姫様みたい」「プリンセス」18歳を迎えた藤岡舞衣
藤岡は投稿で「18歳になりました」と報告し、「いつも優しく応援してくださる皆さん ほんとうにありがとうございます」「家族とたくさんの愛あるお祝いに包まれて とっても幸せな誕生日を過ごせました」と、感謝と喜びの気持ちをつづった。
投稿の最後には「これからも私らしく 幸せと感謝を大切に 皆様に 新しい姿をお見せできるよう頑張ります」と、今後への意気込みも記した。
コメント欄には「お誕生日おめでとう」「お姫様みたいにかわいい」「ほんとにプリンセス」「お父様も嬉しそう」など、祝福と称賛の声が多数寄せられている。
引用：「藤岡舞衣」インスタグラム（＠mai_fujioka_official）