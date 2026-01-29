巨人の新外国人３選手、フォレスト・ウィットリー投手（２８）＝前レイズ＝、ボビー・ダルベック内野手（３０）＝前ロイヤルズ傘下３Ａオマハ＝、スペンサー・ハワード投手（２９）＝前楽天＝が２９日、そろって米国から来日した。

エース候補として期待されるウィットリーは身長２０１センチ、体重９４キロの超大型右腕。日本に降り立つと「すごく楽しみにしていたよ」と満面の笑みを浮かべた。過去に１度来日経験があると明かし「２０１５年、大阪に２週間しかいなかったけど、その時すでに日本にすごく魅力を感じていたから、帰ってこられてうれしい」と声を弾ませた。

直球の最速は１０１マイル（約１６３キロ）。１６年にアストロズからドラフト１巡目指名され、１８年のＭＬＢ若手プロスペクト（有望株）ランキングでは１００人中９位に選出。球団の歴代新外国人の中でもスケールの大きさはトップクラスといえる。昨季はメジャーで１０試合リリーフ登板。マイナー３Ａでは１９登板（１２先発）で８勝４敗、防御率２・８０、６１イニングで７５奪三振の好成績を残した。剛速球に加えてチェンジアップ、カットボールなども操り、奪三振が多いタイプ。昨季の巨人はシーズン通して先発不足に苦しんだだけに、来日１年目から柱として期待がかかる。

新加入のブライアン・マタ投手（２６）＝前レッドソックス傘下３Ａウースター＝は２７日に来日済みで、これで今季から加わる新助っ人が全員そろった。