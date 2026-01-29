オールシーズン使える「優秀アイテム」→【ワークマン】に1,900円で売ってた！

冬服を買い足すには遅いかも。それなら、オールシーズン着られるアイテムに目を向けてみて。【ワークマン】なら、即戦力になりつつ春にも出番が多くなりそうなアノラックやジーンズが、手に取りやすい価格で登場しています。ぜひ売り切れ前にゲットして。

オールシーズン使える綿のパーカー

【ワークマン】「綿アノラックパーカー」\1,900（税込）

綿100%で作られたアノラックパーカー。インナーで調整すれば、オールシーズン活躍してくれます。デイリーにも屋外レジャーにもおすすめで、長めのフロントファスナーや大きなカンガルーポケットもデザインのポイントに。ネイビー・カーキ・コルク・マスタードの全4色展開です。

すっきりシルエットなのに動きやすいジョガーパンツ

【ワークマン】「レディースアクティブベーカージョガーパンツ」\1,900（税込）

オールシーズン穿けるジョガーパンツ。UVカット機能がついているため、紫外線が気になる季節にも活躍してくれます。すっきり見えしやすいシルエットかつ、ストレッチ素材で楽に穿けそう。アクティブに動く日にもぴったり。爽やかなミッドブルーのほか、クールな雰囲気のダークブルー・ブラックもラインナップ。

※すべての商品情報・画像はワークマン出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M