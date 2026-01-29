¡Úµð¿Í¡ÛÅìµþ£ÄÂç¹¥¤¡ª¡©¡¡Á°³ÚÅ·¤Î¥Ï¥ï¡¼¥É¤¬ÍèÆü¡Ö¥¨¥¥µ¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¡×
¡¡µð¿Í¤Î¿·³°¹ñ¿Í£³Áª¼ê¡¢¥¹¥Ú¥ó¥µ¡¼¡¦¥Ï¥ï¡¼¥ÉÅê¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¡á³ÚÅ·¡á¡¢¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¡¦¥¦¥£¥Ã¥È¥ê¡¼Åê¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¡áÁ°¥ì¥¤¥º¡á¡¢¥Ü¥Ó¡¼¡¦¥À¥ë¥Ù¥Ã¥¯ÆâÌî¼ê¡Ê£³£°¡Ë¡áÁ°¥í¥¤¥ä¥ë¥º»±²¼£³£Á¥ª¥Þ¥Ï¡á¤¬£²£¹Æü¡¢¤½¤í¤Ã¤ÆÊÆ¹ñ¤«¤éÍèÆü¤·¤¿¡£
¡¡±¦¤ÎÀèÈ¯¸õÊä¤Ç¤¢¤ë¥Ï¥ï¡¼¥É¤ÏÍèÆü£±Ç¯ÌÜ¤Îºòµ¨¡¢³ÚÅ·¤Ç£¹»î¹ç¤ËÀèÈ¯¤·¤Æ£µ¾¡£±ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£²¡¦£²£²¤È°ÂÄê¤·¤¿Åêµå¤òÈäÏª¤·¤¿¡£µð¿Í¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¤ÎºÆÍèÆü¤Ë¡Ö¥¨¥¥µ¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¡£ÆüËÜ¸ì¤òÊ¹¤¤¤¿¤ê¡¢ÀÇ´Ø¤òÄÌ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ê¡ªÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ê¤È¡×¤ÈÇò¤¤»õ¤ò¤³¤Ü¤·¤¿¡£
¡¡À©µåÎÏ¤âÎÉ¤¯¡¢£±£µ£°¥¥íÁ°¸å¤ÎÂ®µå¡¢±Ô¤¤¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ä¥«¡¼¥Ö¡¢¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤¬Éð´ï¡£ºòÇ¯¤Ï¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¤Ç¤ÎÎ¥Ã¦¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ÍèÆü½éÅÐÈÄ¤«¤é£µÏ¢¾¡¤ò¾þ¤ë¤Ê¤ÉÆüËÜ¤ÎÌîµå¤ËÅ¬±þ¤·¤¿¡££¶·î£¶Æü¤Î¸òÎ®Àï¡¢µð¿ÍÀï¡ÊÅìµþ£Ä¡Ë¤Ç¤ÏÀèÈ¯¤·¤Æ£·²ó£¹£¸µå¡¢£´°ÂÂÇ£±»ÍµåÌµ¼ºÅÀ¤Î²÷Åê¤Ç¾¡Íø¡£µð¿ÍÂÇÀþ¤Ï»°ÎÝ¤òÆ§¤á¤º£°¡½£²¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£¡ÖÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ï¤¹¤´¤¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤¬Åê¤²¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¡£¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¥Á¡¼¥à¤ÇÅê¤²¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¡×¤ÈËÜµòÃÏ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ïºòµ¨¡¢ÀÖÀ±¡¢¥°¥ê¥Õ¥£¥ó¡¢°æ¾å¤¬½ªÈ×¤Ë¸Î¾ãÎ¥Ã¦¤¹¤ë¤Ê¤ÉÀèÈ¯ÉÔÂ¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¥ê¡¼¥°£³°Ì¤ËÄÀ¤ó¤À¡££Ä£å£Î£Á¤È¤Î£Ã£ÓÂè£±£Ó¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤Ï¥·¡¼¥º¥ó£±£±¾¡¤Î»³ºê¡¢Æ±£¸¾¡¤Î¸Í¶¿¤¬ÀèÈ¯¤¹¤ë¤âÏ¢ÇÔ¤ÇÇÔÂà¡£ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤ËÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥ª¥Õ¤Ë¥°¥ê¥Õ¥£¥ó¤¬¥á¥¸¥ã¡¼Éüµ¢¤Î¤¿¤áÂàÃÄ¡£ÀèÈ¯À°È÷¤¬½ÅÍ×¤Ê²ÝÂê¤Ëµó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢¥Ï¥ï¡¼¥É¤Ë¤ÏÀèÈ¯¤Î°ì³Ñ¤È¤·¤ÆÂç¤¤Ê´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£