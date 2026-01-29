LiSAが2月6日0時より、GLIM SPANKY楽曲提供による「SWEET MAGIC」を配信リリースすることが発表となった。同楽曲はLiSAが公式アンバサダーを務める“Nutella®(ヌテラ)”のWeb CMソングであり、4月15日リリースの7thフルアルバム『LACE UP』からの先行配信楽曲となるものだ。

楽曲「SWEET MAGIC」は、LiSAはかねてよりファンであることを公言してきたGLIM SPANKYが書き下ろしたもの。LiSAがGLIM SPANKYのふたりと何度もディスカッションを重ねて制作を行い、GLIM SPANKYの視点で“キュートでカッコよく、挑戦し続けるLiSAのイメージ”と甘いものを掛け合わせたストーリーとして描かれた。そのサウンドは、骨太かつアダルトなガレージロックにLiSAの歌声が絶妙にマッチ。公開されているWEB CMで楽曲の一部を視聴することができるほか、Apple MusicとSpotifyではプリアド / プリセーブがスタートしている。

LiSAは2026年4月よりソロデビュー15周年イヤーに突入する。アニバーサリーイヤーには、3年半ぶり7枚目のフルアルバム『LACE UP』リリースをはじめ、国内およびアジアツアー＜LiVE is Smile Always〜15〜(iCHiNiTSUiTE GO)＞開催、初の大規模展覧会『LiSA PRiSM 〜LiFE is Soulful Artwork〜』など、数々の企画が発表されている。以下に、楽曲「SWEET MAGIC」に関するGLIM SPANKYの松尾レミとLiSAのコメントをお届けしたい。

◆ ◆ ◆

「キュートでかっこよくて、いつも挑戦しているLiSAさんと甘いものを掛け合わせたストーリーを描きました。

頑張る日々には、甘い魔法が必要！

ただほんわかスウィートもいいけど、今回はヌテラのようにエネルギーの高い刺激的な曲ができました。

ぜひ、ライブでも楽しんでほしいです！」

──松尾レミ (GLIM SPANKY)

◆ ◆ ◆

「ずっと大好きなGLIM SPANKYさんに、「SWEET MAGIC」という楽曲を授けていただきました。

実はこの曲、数年前からレミさんと亀本さんと一緒に、ねりねり大切に温めてきたもの。

何度も言葉を交わしながら、トロトロになるまで制作していただいた、甘くて刺激的な一曲です。

そして、ずっとずっと大好きな「nutella」のWeb CMソングにもなっています。

“好き”と“好き”が混ざり合って生まれた、甘くとろける魔法。

「SWEET MAGIC」で目覚めた世界中のあなたが、あなた自身のストーリーを楽しんでいけますように。

今日もいい日だっ。

──LiSA

◆ ◆ ◆

■配信シングル「SWEET MAGIC」

2026年2月6日(金)午前0時 配信開始

予約リンク：https://LiSA.lnk.to/SWEETMAGIC

作詞：松尾レミ 作曲：GLIM SPANKY 編曲：亀本寛貴

※“Nutella®(ヌテラ)” Web CMソング

※4月15日(水)発売 7th Album『LACE UP』収録楽曲

【15周年企画

■7thアルバム『LACE UP』

2026年4月15日(水)発売

CD予約リンク：https://lisa.lnk.to/LACEUP_PKG

店舗特典情報：https://www.lxixsxa.com/info/archive/?id=580116

リリースイベント情報：https://www.lxixsxa.com/info/archive/?id=580115

【完全生産限定盤 (CD+BD+GOODS)】

VVCL-2881~3 \13,200(税込)

【初回生産限定盤A (CD+BD+PhotoBook)】

VVCL-2884~6 \9,350(税込)

【初回生産限定B (CD+DVD+PhotoBook)】

VVCL-2887~9 \9,350(税込)

【通常盤(CD)】

VVCL-2890 \3,850(税込)

▼CD収録内容 ※全形態共通

REALiZE

HELLO WORLD

Shouted Serenade

ブラックボックス

QUEEN

ReawakeR (feat. Felix of Stray Kids)

残酷な夜に輝け

他、全15曲収録予定

▼Blu-ray ※完全生産限定盤

内容後日解禁

▼GOODS ※完全生産限定盤

内容後日解禁

▼Blu-ray ※初回生産限定盤A / B収録内容共通

＜LiVE is Smile Always〜RiP SERViCE〜＞at NIPPON BUDOKAN

【15周年企画◆

■国内アリーナツアー＜LiVE is Smile Always〜15〜(iCHiNiTSUiTE GO)＞

4月17日(金) 東京・日本武道館

open17:00 / start18:00

4月18日(土) 東京・日本武道館

（問）ディスクガレージ https://info.diskgarage.com/

open16:00 / start17:00

4月28日(火) 兵庫・神戸ワールド記念ホール

open17:30 / start18:30

4月29日(水/祝) 兵庫・神戸ワールド記念ホール

open16:00 / start17:00

（問）YUMEBANCHI(大阪) 06-6341-3525

5月19日(火) 愛知・日本ガイシホール

open18:00 / start19:00

5月20日(水) 愛知・日本ガイシホール

open17:30 / start18:30

（問）サンデーフォークプロモーション 052-320-9100

▼チケット

全席指定 11,000円(税込)

席種：指定席 / 着席指定席 / 車椅子席

【15周年企画】

■大規模展覧会『LiSA PRiSM 〜LiFE is Soulful Artwork〜』

※衣装展示のほか、これまでの軌跡を感じられるディスコグラフィー展示・LiVE映像エリア・楽屋再現に加え、LiVEのセット図や衣装デザインスケッチ・さらにLiSA自身の直筆ノートなど、貴重な資料も多数展示。

※「15周年プロジェクト」の一環として書籍およびカレンダーの発売も予定。詳細は続報にて。

公式サイト：http://LiSAPRiSM-exhibition.com

【15周年企画ぁ

■“Nutella®(ヌテラ)”公式アンバサダー就任

※イタリア生まれのココア入りヘーゼルナッツスプレッド“Nutella®(ヌテラ)”公式アンバサダーにLiSAが就任。今後さまざまな企画を展開していきます。

特設サイト：https://lisa-nutella.jp

【15周年企画ァ

■「LiSAnimate」開催決定

※今回で4回目の開催となるLiSAとアニメイトとのコラボレーション企画「LiSAnimate」開催決定。

詳細：https://www.animate.co.jp/ex/lisanimate15/

【15周年企画Α

■アジアツアー＜LiVE is Smile Always〜15〜(iCHiNiTSUiTE GO)＞

※2年ぶりとなるアジアツアーの開催決定。詳細は順次追加されていく予定。

▼＜LiVE is Smile Always〜15〜 in Taipei＞

日時：2026/6/19(Fri.)〜2026/6/20(Sat.)

会場：Taipei Arena

（問）FUN Entertainment：www.facebook.com/fun.entertainment.corp

▼＜LiVE is Smile Always〜15〜 in Hong Kong＞

日時：2026/7/18(Sat.)

会場：AsiaWorld-Arena

（問）Live Nation Hong Kong：https://www.livenation.hk/

▼＜LiVE is Smile Always〜15〜 in Seoul＞

日時：2026/8/1(Sat.)〜2026/8/2(Sun.)

会場：Olympic Hall

（問）LIVET：hello@wanderloch.com

And More…

【15周年企画А

■LiSAのオリジナルキャラクターがセガプライズに再び登場

※LiSAの新たなオリジナルキャラクター達がセガプライズに登場。キュートなキャラクターたちがぬいぐるみやマスコットになって全国のゲームセンターに2026年夏から展開開始。今後、随時情報をお知らせします。

