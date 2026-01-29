LiSA、GLIM SPANKY提供による楽曲「SWEET MAGIC」を2月配信リリース「甘くて刺激的な一曲です」
LiSAが2月6日0時より、GLIM SPANKY楽曲提供による「SWEET MAGIC」を配信リリースすることが発表となった。同楽曲はLiSAが公式アンバサダーを務める“Nutella®(ヌテラ)”のWeb CMソングであり、4月15日リリースの7thフルアルバム『LACE UP』からの先行配信楽曲となるものだ。
楽曲「SWEET MAGIC」は、LiSAはかねてよりファンであることを公言してきたGLIM SPANKYが書き下ろしたもの。LiSAがGLIM SPANKYのふたりと何度もディスカッションを重ねて制作を行い、GLIM SPANKYの視点で“キュートでカッコよく、挑戦し続けるLiSAのイメージ”と甘いものを掛け合わせたストーリーとして描かれた。そのサウンドは、骨太かつアダルトなガレージロックにLiSAの歌声が絶妙にマッチ。公開されているWEB CMで楽曲の一部を視聴することができるほか、Apple MusicとSpotifyではプリアド / プリセーブがスタートしている。
LiSAは2026年4月よりソロデビュー15周年イヤーに突入する。アニバーサリーイヤーには、3年半ぶり7枚目のフルアルバム『LACE UP』リリースをはじめ、国内およびアジアツアー＜LiVE is Smile Always〜15〜(iCHiNiTSUiTE GO)＞開催、初の大規模展覧会『LiSA PRiSM 〜LiFE is Soulful Artwork〜』など、数々の企画が発表されている。以下に、楽曲「SWEET MAGIC」に関するGLIM SPANKYの松尾レミとLiSAのコメントをお届けしたい。
◆ ◆ ◆
「キュートでかっこよくて、いつも挑戦しているLiSAさんと甘いものを掛け合わせたストーリーを描きました。
頑張る日々には、甘い魔法が必要！
ただほんわかスウィートもいいけど、今回はヌテラのようにエネルギーの高い刺激的な曲ができました。
ぜひ、ライブでも楽しんでほしいです！」
──松尾レミ (GLIM SPANKY)
◆ ◆ ◆
「ずっと大好きなGLIM SPANKYさんに、「SWEET MAGIC」という楽曲を授けていただきました。
実はこの曲、数年前からレミさんと亀本さんと一緒に、ねりねり大切に温めてきたもの。
何度も言葉を交わしながら、トロトロになるまで制作していただいた、甘くて刺激的な一曲です。
そして、ずっとずっと大好きな「nutella」のWeb CMソングにもなっています。
“好き”と“好き”が混ざり合って生まれた、甘くとろける魔法。
「SWEET MAGIC」で目覚めた世界中のあなたが、あなた自身のストーリーを楽しんでいけますように。
今日もいい日だっ。
──LiSA
◆ ◆ ◆
■配信シングル「SWEET MAGIC」
2026年2月6日(金)午前0時 配信開始
予約リンク：https://LiSA.lnk.to/SWEETMAGIC
作詞：松尾レミ 作曲：GLIM SPANKY 編曲：亀本寛貴
※“Nutella®(ヌテラ)” Web CMソング
※4月15日(水)発売 7th Album『LACE UP』収録楽曲
【15周年企画
■7thアルバム『LACE UP』
2026年4月15日(水)発売
CD予約リンク：https://lisa.lnk.to/LACEUP_PKG
店舗特典情報：https://www.lxixsxa.com/info/archive/?id=580116
リリースイベント情報：https://www.lxixsxa.com/info/archive/?id=580115
【完全生産限定盤 (CD+BD+GOODS)】
VVCL-2881~3 \13,200(税込)
【初回生産限定盤A (CD+BD+PhotoBook)】
VVCL-2884~6 \9,350(税込)
【初回生産限定B (CD+DVD+PhotoBook)】
VVCL-2887~9 \9,350(税込)
【通常盤(CD)】
VVCL-2890 \3,850(税込)
▼CD収録内容 ※全形態共通
REALiZE
HELLO WORLD
Shouted Serenade
ブラックボックス
QUEEN
ReawakeR (feat. Felix of Stray Kids)
残酷な夜に輝け
他、全15曲収録予定
▼Blu-ray ※完全生産限定盤
内容後日解禁
▼GOODS ※完全生産限定盤
内容後日解禁
▼Blu-ray ※初回生産限定盤A / B収録内容共通
＜LiVE is Smile Always〜RiP SERViCE〜＞at NIPPON BUDOKAN
【15周年企画◆
■国内アリーナツアー＜LiVE is Smile Always〜15〜(iCHiNiTSUiTE GO)＞
4月17日(金) 東京・日本武道館
open17:00 / start18:00
4月18日(土) 東京・日本武道館
（問）ディスクガレージ https://info.diskgarage.com/
open16:00 / start17:00
4月28日(火) 兵庫・神戸ワールド記念ホール
open17:30 / start18:30
4月29日(水/祝) 兵庫・神戸ワールド記念ホール
open16:00 / start17:00
（問）YUMEBANCHI(大阪) 06-6341-3525
5月19日(火) 愛知・日本ガイシホール
open18:00 / start19:00
5月20日(水) 愛知・日本ガイシホール
open17:30 / start18:30
（問）サンデーフォークプロモーション 052-320-9100
▼チケット
全席指定 11,000円(税込)
席種：指定席 / 着席指定席 / 車椅子席
【15周年企画】
■大規模展覧会『LiSA PRiSM 〜LiFE is Soulful Artwork〜』
※衣装展示のほか、これまでの軌跡を感じられるディスコグラフィー展示・LiVE映像エリア・楽屋再現に加え、LiVEのセット図や衣装デザインスケッチ・さらにLiSA自身の直筆ノートなど、貴重な資料も多数展示。
※「15周年プロジェクト」の一環として書籍およびカレンダーの発売も予定。詳細は続報にて。
公式サイト：http://LiSAPRiSM-exhibition.com
【15周年企画ぁ
■“Nutella®(ヌテラ)”公式アンバサダー就任
※イタリア生まれのココア入りヘーゼルナッツスプレッド“Nutella®(ヌテラ)”公式アンバサダーにLiSAが就任。今後さまざまな企画を展開していきます。
特設サイト：https://lisa-nutella.jp
【15周年企画ァ
■「LiSAnimate」開催決定
※今回で4回目の開催となるLiSAとアニメイトとのコラボレーション企画「LiSAnimate」開催決定。
詳細：https://www.animate.co.jp/ex/lisanimate15/
【15周年企画Α
■アジアツアー＜LiVE is Smile Always〜15〜(iCHiNiTSUiTE GO)＞
※2年ぶりとなるアジアツアーの開催決定。詳細は順次追加されていく予定。
▼＜LiVE is Smile Always〜15〜 in Taipei＞
日時：2026/6/19(Fri.)〜2026/6/20(Sat.)
会場：Taipei Arena
（問）FUN Entertainment：www.facebook.com/fun.entertainment.corp
▼＜LiVE is Smile Always〜15〜 in Hong Kong＞
日時：2026/7/18(Sat.)
会場：AsiaWorld-Arena
（問）Live Nation Hong Kong：https://www.livenation.hk/
▼＜LiVE is Smile Always〜15〜 in Seoul＞
日時：2026/8/1(Sat.)〜2026/8/2(Sun.)
会場：Olympic Hall
（問）LIVET：hello@wanderloch.com
And More…
【15周年企画А
■LiSAのオリジナルキャラクターがセガプライズに再び登場
※LiSAの新たなオリジナルキャラクター達がセガプライズに登場。キュートなキャラクターたちがぬいぐるみやマスコットになって全国のゲームセンターに2026年夏から展開開始。今後、随時情報をお知らせします。
