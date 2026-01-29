男子プロバスケットボールＢリーグの初のドラフトが２９日、東京・カナデビアホールで開催された。２６〜２７年シーズンから始まる「Ｂプレミア」の２６クラブ中２３クラブが参加。ＳＲ渋谷が１巡目１位で、米・北コロラド大の山崎一渉を指名した。

山崎は千葉・松戸市の出身の２２歳。仙台大附属明成高２年時の２０２０年ウインターカップでは、試合終了直前のビッグプレーでチームを優勝へ導いた。翌年にはＵ１９Ｗ杯に出場し、平均１４・６得点でチーム１位、３ポイントシュート成功率４３・９％を記録した。全米大学体育協会（ＮＣＡＡ）１部のラドフォード大学へ進学。２年目の練習中に右膝前十字靭帯断裂、内側側副靭帯損傷、半月板損傷と、大けがを負ったが、リハビリを経て競技に復帰。昨年４月にはノーザンコロラド大学へ転校し、夏のアジア・カップに向けた代表合宿メンバーにも選出されている。

ＳＲ渋谷の松岡亮太ＧＭは「選手としての能力は、日本人離れしたいいものを持っている。１番最高の選手を指名したかった」と指名の思いを話した。直接コンタクトは取れておらず、入団する保証はない。そんな中でも「（指名する）価値があるんじゃないかというのが、最後の決め手だった。１巡目１位で夢のある制度だと思っているので、リスクもあったがチャレンジした」とサプライズ指名の意図を語った。ＮＣＡＡ１部の選手が２年契約を結んだ際は年俸は３０００万円となる。今年３月末が交渉期限となる。

１巡目指名では山崎のほかに５人が選ばれた。同２位では赤間賢人（東海大）が茨城から指名を受けた。横浜ＢＣは新井楽人（日大）、長崎は岩下准平（筑波大）、秋田は岩屋頼（早大）、広島は松野遥弥（専大）をそれぞれ１巡目で指名した。２巡目指名では２人が、３巡目では３人が選ばれ、計１０クラブ１１人がＢリーグ初のドラフトで指名を受けた。

◆指名選手

▽１巡目

〈１〉ＳＲ渋谷 山崎一渉（北コロラド大）

〈２〉茨城 赤間賢人（東海大）

〈３〉横浜ＢＣ 新井楽人（日大）

〈４〉長崎 岩下准平（筑波大）

〈５〉秋田 岩屋頼（早大）

〈６〉広島 松野遥弥（専大）

▽２巡目

〈１〉京都 西部秀馬（日体大）

〈２〉滋賀 田中流嘉州（大東大）

▽３巡目

〈１〉秋田 堀田尚秀（早大）

〈２〉富山 泉登翔（日大）

〈３〉佐賀 武富楓太（東海大九州）

◆ドラフトの指名方式 第１回には全２６クラブのうち２３クラブが参加。昨年１２月の抽選により、１巡目の１位指名権はＳＲ渋谷、２位は茨城、３位は千葉Ｊなどに決まった。プロ野球のドラフトとは異なり１巡目でも同時指名ではなく、決められた順番に沿って指名していく。２巡目は原則逆順で指名していくが、１巡目の指名を見送ったクラブがあれば優先される。来年も同様の方式で行い、２８年以降は前シーズン最終順位が低いクラブが指名順で有利になる仕組みとなる。