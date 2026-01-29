Netflix：日本における週間視聴ランキングTOP10（シリーズ） 『脱出おひとり島』『恋の通訳、できますか？』初登場
動画配信サービス「Netflix」は、日本における週間視聴ランキング（1月19日〜25日）を発表。シリーズ作品では、アニメ『呪術廻戦』第3期「死滅回游 前編」が3週連続1位となった。日本を含むアジアの15の国・地域、アフリカのモーリシャスでもTOP10入りを果たした。
【画像】記事内で紹介しているTOP10入り作品の個別ビジュアル
2位には、アニメ『葬送のフリーレン』シーズン2が初ランクイン。日本を含むアジアの9つの国・地域でTOP10入り（香港・インドネシア・日本・マレーシア・フィリピン・シンガポール・タイ・台湾・ベトナム）。
3位は、アニメ『地獄楽』シーズン2が初ランクイン。日本を含む9つの国・地域でTOP10入り（香港・日本・韓国・モルディブ・マレーシア・フィリピン・タイ・台湾・ベトナム）。
4位は、俳優・竹内涼真が主演するドラマ『再会〜Silent Truth〜』（テレビ朝日系）が2週連続TOP10入り。主人公の刑事・飛奈淳一（竹内）は、ある殺人事件を捜査するため、故郷に戻る。捜査を進めるうちに、第一容疑者、そして凶器との間に、自身と深く結びついた衝撃の事実が明らかになっていく。
5位は、アニメ『【推しの子】』シーズン3が初登場。香港・台湾でもTOP10入り。
6位は、20日に配信がスタートした、韓国の大人気恋愛リアリティシリーズ『脱出おひとり島』シーズン5が初登場。32の国・地域でTOP10入りを果たし、香港とシンガポールでは1位になる人気となっている。
7位は、リアリティシリーズ『ボーイフレンド』シーズン2（2週目）。舞台は、雪に包まれた北海道。初恋、報われない片思い、そして凍りついたままの想い――フレッシュな男性メンバーが、それぞれの感情と向き合っていく。毎週火曜日に全15話を4回に分けて配信。
8位は、今月16日に配信が始まった韓国ドラマ『恋の通訳、できますか？』が初登場。世界60の国・地域でTOP10入りし、そのうち15の国・地域で1位となる人気ぶりだ。
『恋の通訳、できますか？』は、“ロマンス職人”との呼び名を持つ人気脚本家・ホン姉妹がNetflixで初めて手がけたドラマシリーズ。キム・ソンホ演じる多言語通訳士チュ・ホジンが、コ・ユンジョン演じる世界的トップスターの俳優チャ・ムヒの専属通訳を務めることから始まる、予測不能なロマンティック・コメディ。
恋愛リアリティ番組「ロマンティック・トリップ」でムヒと共演する日本人俳優・黒沢ヒロ役で福士蒼汰が出演。ヒロは当初、ムヒとの仕事に乗り気ではなかったが、次第に心を開いていく役どころを演じている。
9位は、アニメ『素材採取家の異世界旅行記』。10位は、アニメ『正反対な君と僕』だった。
■日本の週間視聴ランキングTOP10／シリーズ（1月19日〜1月26日）
1：呪術廻戦 第3期「死滅回游 前編」（トップ10入り週数：3）
2：葬送のフリーレン シーズン2（1）
3：地獄楽 シーズン2（1）
4：再会〜Silent Truth〜（2）
5：【推しの子】 シーズン3（1）
6：脱出おひとり島 シーズン5（1）
7：ボーイフレンド シーズン2（2）
8：恋の通訳、できますか？（1）
9：素材採取家の異世界旅行記（1）
10：正反対な君と僕（1）
