お笑いコンビ「TKO」木本武宏(54)が29日までに自身のSNSを更新。家業を手伝うことにしたと明かした。

木本の実家は、祖父の代から80年近く続けてきた車の販売&修理工場。木本は長男だが、お笑いの道に進んだため、弟が継ぐことになり、父と2人で頑張って経営していたという。「しかし今現在経営状態は芳しくない。そんななか弟から連絡があり『兄貴、手伝ってくれないか』」と声がかかったという。

「四人兄弟で11歳離れた弟は末っ子特有の兄からの干渉を煩わしく思う節が強く、何度かぶつかってきた。なのでいつからかできるだけ意見を言わないようにしてきた。その上での弟からのヘルプ。車のことはめちゃくちゃ好きで少しは詳しいつもりだけど車屋さんのことは正直全くわからない。でもおじいちゃんが戦後すぐにリアカーで部品の回収から始めて80年近く続けてきた家業をこのまま我々息子の世代で無くしてしまうわけにはいかない」と心境を吐露。

その上で「なんとかしたい。今の自分には車関係の知人がたくさんいる。そんな仲間の知恵や協力を得たら今より少しは良くなるんじゃないか。そんな思いで自分の仕事はもちろん続けながら家業の木本自動車を手伝おうと思います。知人の皆様、また色々と相談に回ると思いますが何卒お力をお貸し下さい」と呼び掛けた。

また、この日には「戦後おじいちゃんから始まり父の代から木本自動車株式会社という社名でやってきた 何からやっていこうと考えたけど 弟と話してまず屋号を作ろうということに 考えた結果『キモトモータース』にしました おじいちゃんが創業した頃の社名がキモトモータース 原点に帰ろうかという気持ちと当時キモトモータースという名前じゃなくなった時に子供心に寂しいなと思ってたこともあったので」と報告。

さらに「ありがたいことに前回の記事を見て車検を任せたいとか 車屋さんから何か一緒にできることがあればといくつか連絡をいただきました！感謝！！今回の気付いたこと→『工賃未払いのお客さんが多すぎる』 他の車屋の方に聞いたらどこも多いみたいで なるほどまずそこからしていかないといけない 色んな商売されている方、そんなものでしょうか？」と疑問をつづった。