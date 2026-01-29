「雪を道路に出さないで！

新潟県警察交通部の公式SNSアカウントが2026年1月29日、「大雪が道路に積もった際にやってはいけない行為」について投稿しました。この投稿はX上で300万表示超を記録し、多くの反響が寄せられています。どういったものなのでしょうか。

【コメントにも注目】これが新潟県警の「危険と無駄でしかない行為」注意喚起の全貌です

同アカウントが投稿した内容は「雪を道路に出さないで！」ということ。「県道路交通法施行細則では、「みだりに道路に雪をまき、捨てること」は禁止されています。人や車の通行の妨げになり、事故の原因にも。決められた場所や敷地内で処理しましょう」と投稿しています。

この投稿に対しSNSユーザーは「やっと誰もが納得する所から正解が出てきた」「せっかく端に寄せてあった雪を道路に撒き散らしてる人がいます アイスバーンで事故とか考えたら恐ろしんですけど」「なんか『新潟では普通』とかいうポストがたくさんあるんでガンガン罰金とってください」「雪国に住んでる人の常識ですよね」「車で走っていて目と鼻の先でこれやられると本当にヒヤッとします」「そんなバカ居ないと思います……」「危険と無駄でしかねぇ」といったコメントを寄せています。