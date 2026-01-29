Gel Me1からマグネティズムジェル バイ ジェルミーワンが2026年2月13日に先行発売、3月13日より順次発売となる。

■うるとろ質感ネイル

春の始まりとともに自分らしく輝くステージへ導く、2026年春限定マグネットネイルコレクションが登場。“Dream Under The Limelight”をテーマに、スポットライトを浴びたような繊細な輝きがふわっと浮かび上がる、大人のためのマグネットカラー展開となる。

ブランド史上最小3ミクロンの超微細マグネットパウダーを採用したカラーもラインアップし、これまでにない透け感と奥行きを演出。うるっととろけるような質感と上品なきらめきが指先に溶け込み、血色感や透明感、静かな存在感を自在に操る仕上がりを叶えるコレクション。

■商品情報

株式会社 コスメ・デ・ボーテ

マグネティズムジェル バイ ジェルミーワン10mL 1,870円（税込）

13 Blushing Pink（ブラッシング ピンク）［限定色・3ミクロン］頬を染めたような血色感を宿すピンク

14 Lucent Nude（ルーセントヌード）［限定色・3ミクロン］陽射しに透ける軽やかなヌーディベージュ

15 Pale Cerulean（ペールセルリアン）［限定色・5ミクロン］春の空を思わせる穏やかなブルー

16 Ember Pink（エンバーピンク）［限定色・5ミクロン］夢を静かに照らす肌なじみピンク

P02 Twilight Lilac（トワイライトライラック）［PLAZA限定色・5ミクロン］甘さと大人っぽさが溶け合う幻想的ライラック