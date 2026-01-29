ドコモ「d払い」自治体キャンペーン、2月は岡山市や広島市などで最大100％還元
NTTドコモは、2026年2月から、新たに18件の地域やイベントで「d払い」キャンペーンを実施する。対象エリアおよび対象店舗での「d払い」による支払いで、dポイントの還元を受けられる。
新たにキャンペーンが始まる地域は、大分県日田市や岡山県岡山市、広島県広島市、東京都墨田区など。自治体 期間 キャンペーン名 還元率 大分県日田市 1月30日～3月1日 日田市限定！d払いのご利用で抽選キャンペーン！ 1等：100％
2等：50％
3等：10％
4等：1％
1回あたり上限3万ポイント
期間あたり上限3万ポイント 岡山県岡山市 1月30日～3月1日 ちょい飲み手帖（岡山版）限定！！d払いで美味しいを楽しもうキャンペーン 沖縄県中頭郡北谷町 1月30日～2月28日 アメリカンビレッジでワクワク！d払い決済dポイント最大100%還元！ 香川県高松市 1月30日～3月1日 ちょい飲み手帖（高松版）限定！！d払いで美味しいを楽しもうキャンペーン 広島県広島市 1月30日～3月1日 ちょい飲み手帖（広島版）限定！！d払いでお得にお買物を楽しもうキャンペーン 新潟県内の複数スキー場 1月31日～2月28日 新潟県内スキー場×d払いでお得にお買い物を楽しもうキャンペーン 鹿児島県奄美市 2月1日～28日 奄美なぜまち商店街限定！！d払いでお得にお買物を楽しもうキャンペーン 広島県広島市 2月1日～28日 横川商店街限定！！d払いでお得にお買物を楽しもうキャンペーン 三重県鳥羽市 2月1日～3月1日 鳥羽市観光協会限定！！d払いでお得にお買物を楽しもうキャンペーン 和歌山県和歌山市 2月1日～28日 和歌山市観光協会・会員店舗限定！d払いでお得にお買い物を楽しもうキャンペーン 愛媛県全域 2月2日～28日 ノミヨル×d払い加盟店限定！！d払いでお得に飲食を楽しもうキャンペーン 東京都墨田区 2月7日～3月9日 すみだを応援！d払いでポイント還元キャンペーン 石川県金沢市 2月13日～3月15日 春の金沢街めぐり d払いでお得にお買い物を楽しもうキャンペーン 石川県小松市 2月13日～3月15日 春の小松街めぐり d払いでお得にお買い物を楽しもうキャンペーン 山梨県甲府市 2月13日～3月15日 ドコモ山梨インスタ特別企画♡第2弾！甲府市限定！d払いで最大100％還元祭！ 愛知県名古屋市 2月14日～3月15日 TGC×d払い商店街キャンペーン 広島県広島市 2月14日、15日 オイスターフェス限定！！d払いでお得にお買物を楽しもうキャンペーン 北海道函館市 2月21日、22日 はこだてFOODフェスタ限定！！d払いでお得にお買物を楽しもうキャンペーン