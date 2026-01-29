これからの気象情報です。

29日(木)夜が大雪のピークで、さらに積雪の増えるところがありそうです。



◆警報・注意報

県内全域にカミナリ注意報、沿岸部に波浪注意報、積雪の多い地域にナダレ注意報、中越・上越に大雪・着雪注意報、佐渡には風雪注意報が出ています。



◆1月30日(金)天気

・上越地方

29日(木)夜～30日(金)朝までが大雪のピークになるでしょう。

平地でも積雪がさらに増えるため、30日(金)朝も交通障害に警戒が必要です。



・中越地方

各地で雪が降るでしょう。

とくに山沿いでは、昼ごろにかけて広く大雪になりそうです。

ナダレや落雪に十分な注意・警戒をしてください。



・長岡市と三条市周辺

29日(木)夜間は、まとまった雪が積もるところがあるでしょう。

日中は一旦雪が弱まる見込みですが、夜は再び平地でも降雪が強まるところがありそうです。



・下越：新潟市周辺と佐渡

あまり強い降り方ではありませんが、断続的に雪雲が流れこむでしょう。

佐渡や沿岸部は風が強まり、吹雪くところがありそうです。



・下越：村上市から聖籠町

朝のうちは山沿いで降雪が強まりますが、日中は雪が弱まるでしょう。

ただ、カミナリを伴うところがあるため、落雷やヒョウにも注意が必要です。



◆風と波

上・中・下越で風がやや強く、佐渡で強く吹きつけるでしょう。

波の高さは、上・中越で3m、下越・佐渡でのち4mの予想です。



◆週間予報

31日(土)も各地 雪で、山沿いを中心に降り方が強まるでしょう。

ただ、2月1日(日)から2日(月)は平地でも所々で降雪が強まりそうです。



上・中越の平地では、29日(木)夜間が大雪のピークになりそうです。

30日(金)朝も、交通障害に警戒をしてください。