平地は29日夜間が大雪のピークに、週末の降雪予想は？【これからの天気(1月29日18時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
29日(木)夜が大雪のピークで、さらに積雪の増えるところがありそうです。
◆警報・注意報
県内全域にカミナリ注意報、沿岸部に波浪注意報、積雪の多い地域にナダレ注意報、中越・上越に大雪・着雪注意報、佐渡には風雪注意報が出ています。
◆1月30日(金)天気
・上越地方
29日(木)夜～30日(金)朝までが大雪のピークになるでしょう。
平地でも積雪がさらに増えるため、30日(金)朝も交通障害に警戒が必要です。
・中越地方
各地で雪が降るでしょう。
とくに山沿いでは、昼ごろにかけて広く大雪になりそうです。
ナダレや落雪に十分な注意・警戒をしてください。
・長岡市と三条市周辺
29日(木)夜間は、まとまった雪が積もるところがあるでしょう。
日中は一旦雪が弱まる見込みですが、夜は再び平地でも降雪が強まるところがありそうです。
・下越：新潟市周辺と佐渡
あまり強い降り方ではありませんが、断続的に雪雲が流れこむでしょう。
佐渡や沿岸部は風が強まり、吹雪くところがありそうです。
・下越：村上市から聖籠町
朝のうちは山沿いで降雪が強まりますが、日中は雪が弱まるでしょう。
ただ、カミナリを伴うところがあるため、落雷やヒョウにも注意が必要です。
◆風と波
上・中・下越で風がやや強く、佐渡で強く吹きつけるでしょう。
波の高さは、上・中越で3m、下越・佐渡でのち4mの予想です。
◆週間予報
31日(土)も各地 雪で、山沿いを中心に降り方が強まるでしょう。
ただ、2月1日(日)から2日(月)は平地でも所々で降雪が強まりそうです。
上・中越の平地では、29日(木)夜間が大雪のピークになりそうです。
30日(金)朝も、交通障害に警戒をしてください。
