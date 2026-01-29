若き自衛隊員たちが大人の決意です。広島県安芸郡海田町の駐屯地で恒例の「二十歳の誓い」があり、隊員たちが秘めた思いを叫びました。



■隊員

「お父さんお母さん、今まで育ててくれてありがとう。自分自身を信じ抜き頼り甲斐のある大人になります 」



陸上自衛隊の海田市駐屯地では58人の隊員が庁舎の屋上から思い思いに「二十歳の誓い」を叫びました。



■隊員

「今、彼女がいません。彼女が欲しいです」

■上官

「うちには今、年頃の娘が2人いる。自分と妻の老後の世話をみてくれるなら紹介するぞ」

■隊員

「これからは桑原1曹のことをこう呼ばせていただきます。桑原1曹改めお父さーん」





■隊員「私には夢があります。体力検定で1級を取ることです」■上官「出来るのか」■隊員「今、腕立ては21回、腹筋は6級です」■上官「全然足りてないじゃないか」■隊員「まだまだ伸び盛りなので定年くらいまでにはいけると思います」上官からの激励に、若き隊員たちは気持ちを新たにしました。■第13施設隊 井手 美優 1等陸士「国民の皆さんを守れるような自衛官になり安心して過ごせるような自衛官になりたい」■第13後方支援隊 山田匠人 陸士長「自衛隊員として災害派遣に行けていないので、あってはならないがそういう場面になればしっかりと人を助けていきたい 」きょうの誓いを胸に鍛錬を重ね、災害現場などでの任務にあたります。【2026年1月29日放送】