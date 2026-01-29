2026年1月30日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年1月30日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
人のためだけに働くと疲れてしまいそう。自分の幸せを最優先にしてもOK。
能力を生かせずイライラしそう。今は力を蓄える時期と考えて。
下心はすぐ見破られるかも。打算は捨てて誠実に対応して。
頼りになるのは自分だけ。人の言葉で考えを変えないで。
新しい友人と古い友人との間で板挟みに。公平さが吉。
情報収集力がアップ。知りたいことにはどんどんトライして。
人柄のよさが周囲に伝わりそう。細やかな気配りがポイント。
金運好調。おいしい話に耳を傾ければ、想像以上の実りに。
率先して人のパイプ役を務めて。人脈が広がる暗示あり。
新しい世界が開けそう。思い切って飛び込む勇気が大事。
行動力がある日。迷っていたことにトライするチャンス！
自己主張が幸運の呼び水に。八方美人にならないように。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)
12位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
人のためだけに働くと疲れてしまいそう。自分の幸せを最優先にしてもOK。
11位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
能力を生かせずイライラしそう。今は力を蓄える時期と考えて。
10位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
下心はすぐ見破られるかも。打算は捨てて誠実に対応して。
9位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
頼りになるのは自分だけ。人の言葉で考えを変えないで。
8位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
新しい友人と古い友人との間で板挟みに。公平さが吉。
7位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
情報収集力がアップ。知りたいことにはどんどんトライして。
6位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
人柄のよさが周囲に伝わりそう。細やかな気配りがポイント。
5位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
金運好調。おいしい話に耳を傾ければ、想像以上の実りに。
4位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
率先して人のパイプ役を務めて。人脈が広がる暗示あり。
3位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
新しい世界が開けそう。思い切って飛び込む勇気が大事。
2位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
行動力がある日。迷っていたことにトライするチャンス！
1位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
自己主張が幸運の呼び水に。八方美人にならないように。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)