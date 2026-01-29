¡Ú½°±¡Áª¡Ã¿·³ã5¶è¡ÛÁ°¿¦¡¦¸µ¿¦¡¦¿·¿Í »°¤Ä¤É¤â¤¨¤ÎÀï¤¤¡§¥·¥êー¥º¸õÊä¤òÄÉ¤¦①¡Ú¿·³ã¡Û
½°µÄ±¡µÄ°÷Áªµó¤Î¸©Æâ¾®Áªµó¶è¤ÎÀï¤¤¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£1²óÌÜ¤Ï¡Ú¿·³ã5¶è¡Û¤Ç¤¹¡£
¿·³ã5¶è¤Ë¤Ï¡¢3¿Í¤¬Î©¸õÊä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÏ¤±½Ð½ç¤Ë¡¢ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤ÎÁ°¿¦¡¦ÇßÃ«¼é¤µ¤ó¡¢»²À¯ÅÞ¤Î¿·¿Í¡¦¹âÌîÄ¾¹Ô¤µ¤ó¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¸µ¿¦¡¦¹âÄ»½¤°ì¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
5ÅÙÌÜ¤ÎÂÐ·è¤È¤Ê¤ëÁ°¿¦¤È¸µ¿¦¤Ë¡¢¿·¿Í¤¬²Ã¤ï¤ë»°¤Ä¤É¤â¤¨¤ÎÀï¤¤¤òÄÉ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
―――¡ãÃæÆ»¡¦Á°¡¡ÇßÃ«¼é¸õÊä¡ä
ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤ÎÁ°¿¦¡¦ÇßÃ«¼é¤µ¤ó¡£Âè°ìÀ¼¤Ç¤Ï¿©ÎÁÉÊ¤Î¾ÃÈñÀÇ¥¼¥í¤òÁÊ¤¨¤Ä¤Ä¡¢Í¿ÅÞ¤¬·Ç¤²¤ë¸ºÀÇ¤È¤Ï°ã¤¦¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÃæÆ»¡¦Á°¡¡ÇßÃ«¼é¸õÊä
¡Öºâ¸»¤ò¤¤Á¤ó¤È¼¨¤·¡¢¹±µ×Åª¤Ê¿©ÎÁÉÊ¾ÃÈñÀÇ¥¼¥í¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤¯¡£½îÌ±¤Ë¤ª¶â¤¬¹Ô¤ÅÏ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¤¢¤Î¥¢¥Ù¥Î¥ß¥¯¥¹¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÆ§½±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë»ä¤Ï¸«¤¨¤ë¡£Âç»ö¤Ê¤³¤È¤Ï¡¢½îÌ±¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤â¤¤Á¤ó¤ÈÍ½»»¤¬¤·¤ß¤ï¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡¢¹Ô¤ÆÏ¤¯¡¢À¸³è¼Ô¥Õ¥¡ー¥¹¥È¤ÎÀÑ¶ËºâÀ¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¡£¡×
¸ø¼¨Æü¤ÎÍâÆü¡¢Àã¤¬¹ß¤ë¤Ê¤«¡¢Ï»ÆüÄ®±ØÁ°¤ÎÄÌ¤ê¤Ç±éÀâ¤ËÎ×¤ó¤ÀÇßÃ«¤µ¤ó¡£Àã¹ñ¡¦ÃÏÊý¤Ç¤ÎÊë¤é¤·¤ò¼é¤ëÃÏÊýÊ¬»¶¹ñ²È¤òÌÜ»Ø¤¹¤ÈÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÃæÆ»¡¦Á°¡¡ÇßÃ«¼é¸õÊä
¡ÖÀã¹ñ¤ËÊë¤é¤¹³§¤µ¤ó¤ÎÉéÃ´¤Î·Ú¸ººö¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Àã¹ñ¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤ò¤µ¤é¤Ë¿ä¿Ê¤ò¤µ¤»¤ë¿¶¶½ºö¡¢¤³¤ì¤òÉ¬¤º¼Â¸½¤ò¤·¤¿¤¤¡£°ú¤Â³¤¡¢¹ñ²ñ¤ÇÀº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤´À¤ò¤«¤¤¤Æ»²¤ë¤³¤È¤ò¤ªÀÀ¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¡×
Æîµû¾Â»Ô¤Î¿©»ö½è¤ÇÃëµÙ·Æ¡£
¢£ÃæÆ»¡¦Á°¡¡ÇßÃ«¼é¸õÊä
¡Ö¿¼¤¤¿å¤Î¤È¤³¤í¤ËÂÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤¸¤ã¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤¤¤µ¤Ä¹Ô¤¯¤È¤¤Ë¤Ó¤·¤ç¤Ó¤·¤ç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤«¤é¡¢¤½¤ì¤Ç´¥¤«¤·¤¿¡£´¨¤µÂÐºö¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Çò¤¤¥¹¥ー¥¦¥§¥¢¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤¦¤Á¤ÎºÊ¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤¤¡¢Ãæ¤¬¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤·¤Æ¤ë¡£¡×
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤¬¼ê¤òÁÈ¤ó¤À¿·ÅÞ¡ÖÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡×¤Ë»²²Ã¤·¤¿ÇßÃ«¤µ¤ó¡£
ÆþÅÞÆÏ¤Ë½ðÌ¾¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï－
¢£ÃæÆ»¡¦Á°¡¡ÇßÃ«¼é¸õÊä
¡Ö¹Í¤¨Êý¡¦À¯ºöÌÌ¤Ç¤Ï¶á¤¤¤È»ä¼«¿È¼õ¤±»ß¤á¤¿¡£¤Ê¤¹¤Ù¤¤³¤È¤Ï¹ñÌ±¤ÎÊë¤é¤·¤È¹¬¤»¤òÂè°ì¤Ë¹Í¤¨¤ëÀ¯ºö¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¡¢¤½¤Î¼Â¸½¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÃç´Ö¤ÈÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£¡×
¸øÌÀ»Ù»ýÁØ¤Î¼è¤ê¹þ¤ß¤¬¥«¥®¤È¤Ê¤ëÁªµóÀï¡£ÁÊ¤¨¤ë¤³¤È¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÃæÆ»¡¦Á°¡¡ÇßÃ«¼é¸õÊä
¡Ö³Æ½ê¤Ç±éÀâ¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢¿·¤¿¤Ê±þ±çÃÄ¤ÎÊý¡¹¤¬²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ÏÂçÊÑ¿´¶¯¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤Þ¤¿Æþ¤ìÂØ¤¨¤ì¤Ð¡¢¼«Ê¬¤¬¤º¤Ã¤È¸À¤Ã¤Æ¤¿¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬ÃæÆ»¤Ç¤¢¤ê²¦Æ»¤ß¤¿¤¤¤Ê¤½¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¤·¤Ã¤¯¤ê¤¤Æ¤¤¤ë¡£Àï¤¤Êý¼«ÂÎ¤ÏÊÑ¤¨¤º¡¢ÁÊ¤¨¤ë¤³¤È¤â·è¤·¤ÆÊÑ¤¨¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤ÎÀï¤¤Êý¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡×
―――¡ã»²À¯¡¦¿·¡¡¹âÌîÄ¾¹Ô¸õÊä¡ä
½é¤á¤Æ¹ñÀ¯Áªµó¤ËÄ©¤à¡¢»²À¯ÅÞ¤Î¿·¿Í¡£¹âÌîÄ¾¹Ô¤µ¤ó¡£»åµûÀî»Ô½Ð¿È¤Î²ñ¼Ò°÷¤Ç¡¢3¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ò»ý¤ÄÉã¿Æ¤Ç¤¹¡£
¢£»²À¯¡¦¿·¡¡¹âÌîÄ¾¹Ô¸õÊä
¡Ö¤¤¤Þ»Ò°é¤Æ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢É×ÉØ2¿Í¤ÇÆ¯¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð»Ò°é¤Æ¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤ª¶â¤â»þ´Ö¤âÀº¿ÀÅª¤Ë¤âÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¤¿Í¤¿¤Á¤È¡¢ËÜÅö¤Ë¤¿¤¯¤µ¤óÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¿¡£¡×
¸©Æâ5¤Ä¤ÎÁªµó¶è¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¸õÊä¼Ô¤òÍÊÎ©¤·¤¿»²À¯ÅÞ¡£¹âÌî¤µ¤ó¤Ï¡¢½°µÄ±¡²ò»¶¤ÎÁ°Æü¤Ë½ÐÇÏ¤òÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£»²À¯¡¦¿·¡¡¹âÌîÄ¾¹Ô¸õÊä
¡Ö»Ò¤É¤â¤Î¶µ°é´Ä¶¡¢¤½¤·¤Æ»Ò°é¤Æ¤Î´Ä¶¡¢¤³¤³¤ò²¿¤È¤«ÊÑ¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤Çº£²óÎ©¸õÊä¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£¡×
¾å±Û»ÔÃæ¿´Éô¤ÇÂè°ìÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¸å¤Ï¡¢³¹Àë¼Ö¤Ë¾è¤ê»ÔÆâ¤ò¤Þ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£»²À¯¡¦¿·¡¡¹âÌîÄ¾¹Ô¸õÊä
¡Ö»²À¯ÅÞ¤Ï¡¢¶µ°é¡¦¿Í¤Å¤¯¤ê¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤æ¤È¤ê¤Î¤¢¤ë»Ò°é¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤Î¤æ¤È¤ê¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤ò¶µ°é¤Ç¤¤ë»þ´Ö¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¡×
