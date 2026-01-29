大量のジョッキに、草刈り機、レトロな雰囲気のミシンまで。ずらりと並んでいるのは、地方税の滞納者から差し押さえた財産です。これらの公売会が鹿児島市で開かれ、大型テレビやウイスキーなどをかけた熱い競りも繰り広げられました。



(記者)

「ずらりと並んでいるゴルフクラブに電化製品、そしてテントなどのアウトドア用品まで。こちらは全て税金の滞納者から差し押さえたものなんです」





29日、鹿児島市で開かれた公売会。売られているのは全て、地方税の滞納者から差し押さえた財産です。県と鹿児島市や指宿市など10の市と町が連携し納税への意識を高めてもらおうと開催しました。会場には焼酎やミシン、草刈り機など約300点が並び、掘り出し物を探しに多くの人が訪れていました。(来場者)「毎年来ていてこれで4回目。飾り石があったので入札してみようと思って」(来場者)「意外と物が多いのと、たくさん人が来ているので驚いた。雰囲気も楽しみながら頑張りたい」来場者たちはお目当てのものを次々と入札。こちらの大型テレビやウイスキーなどは競りにかけられました。大型テレビは4万6000円で落札。ウイスキーは一騎打ちを制した男性が1万円で落札しました。(ウイスキー落札者)「ちょっと高かったかなと思ったが予算以内だったので良かった。ひとりでちまちま呑んで楽しみたい」29日は222点が売却され、約67万円を売り上げたということです。(鹿児島地域振興局・徳永茂総括県税徴収対策官)「税金は納めていただくべきもの。可能であれば納期内に全額を納めていただくようご理解ご協力いただければ」県によりますと2024年度の県税の滞納額は13億5600万円で、29日の売上金は滞納税に充てられるということです。