教職員の不祥事根絶に向け有識者でつくる検証委員会が県教育委員会に提言しました。



倫理観向上やストレス軽減などに全組織で取り組むよう指摘しています。



外部検証委員会の西野肇委員長が繁吉教育長に提言書を手渡しました。



県教委による教職員の懲戒処分の件数は、2022年度と23年度が、ここ10年で最も多い11件。



2024年度も9件と高止まりの状態です。



「飲酒運転」や「児童生徒への性暴力等」が多くを占めています。（※25年度は2件）





県教委は綱紀保持対策チームに、去年、外部検証委員会を設けました。民間企業のリスク管理担当者や弁護士、臨床心理士など6人で構成され3回の会議を経て提言をまとめました。検証委員会は不祥事を防ぐには倫理観の向上やストレスを軽減する取り組みなどが必要で教職員だけでなく、学校や教育委員会が一体となって進める必要があると指摘していますその上で教職員が、児童生徒や保護者と、綱紀保持に関する「約束」を作り校内に掲示することで自分事として強く意識できるとしています。（外部検証委員会 西野肇委員長）「教職員の倫理観の向上だけではなく学校、教育委員会3者でしっかりスクラム組んでやるべきというところがポイント」県教育委員会は今回の提言を踏まえ今後、具体的な取り組みを検討するとしています。