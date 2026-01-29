「中の人だったんだ」サバンナ高橋、声優務めるキャラとのツーショット公開！ 「今まで知らなかった」
お笑いコンビ・サバンナの高橋茂雄さんは1月28日、自身のX（旧Twitter）を更新。声優を務めるキャラクターとのツーショットを公開し、話題となっています。
ファンからは「お誕生日おめでとうございます」「えっ？ 50歳なの？」「30〜40歳位だと思ってた!!」や「コッシーとつながりあるのすご」「中の人だったんだーーー！（驚）」「今まで知らなかった」といった声が寄せられました。
【写真】「中の人だったんだーーー！（驚）」
「えっ？ 50歳なの？」高橋さんは「誕生日を迎えました。半世紀生きました」と報告し、4枚の写真を投稿。「サプライズでケーキもらったり、集まってもらったり、コッシーと写真撮ったりしました」とあるように、妻でタレントの清水みさとさんや、教育番組『みいつけた！』（NHK Eテレ）にて声優を務めるキャラクター・コッシーから祝福を受ける姿を載せています。高橋さんのうれしそうな表情が印象的です。
「スイちゃん大好きーー！！」29日には「ありがとうーーー！！ スイちゃん大好きーー！！」とつづり、同番組のキャラクターが描かれた絵を公開した高橋さん。心温まるプレゼントにファンからは「なんてかわいいんでしょう」「何もかも全部あったかいなぁ…」といった反響が寄せられました。今後もすてきな投稿を期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)