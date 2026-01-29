高齢化や後継者不足に悩む酪農業界に1組の若い夫婦が飛び込みました。40年以上続く牧場を引き継ぎ酪農を始めた2人は元サラリーマンと保育士。県内では約11年ぶりの新規就農です。



霧島市で新たに就農したのは、共に20代の前田さん夫妻です。



（前田達弥さん）

「いま全部で54頭飼育しています」



静岡県で印刷会社に勤めていた達弥さんと、保育士をしていたヴィオリスカさんは3年前、酪農の技術や経営を学ぶため「全酪アカデミー」に入社。1年半前からこの農場で研修を積み、1月1日、経営を引き継ぐ形で新規就農しました。





（前田達弥さん）「原点は子供の時からの夢。家で飼えないような大きい動物と一緒に仕事したいというのがあって」（妻・ヴィオリスカさん）「夫から新規就農したいって話を聞かされた時は正直すごくびっくりして、でも夫一人で出来ることではないので、家族一丸となってサポートしないといけないと感じた」40年以上経営してきた牧場を継承する川粼さんは。（前田夫妻に第三者承継した川粼悟さん）「ほっとが半分、心配が半分かな。生き物相手だし、なかなか休みも取れない仕事なので、その辺を乗り切れば大変いい仕事だと思う」（前田達弥さん）「管理が行き届いている牧場で、川粼さん達もそこの技術はしっかり教えてくれているので特別大きな不安なくスタートを切ることが出来た」県酪農業協同組合によると県内の農家は現在102戸。高齢化に加えコロナ禍や物価高を背景に年々減り、令和に入ってから3分の2になりました。（県酪農農業協同組合・有村洋平組合長）「酪農という光を消さずに譲ることを決断して頂いて若い次の世代に継承されたことは組合としてもありがたい」新規の酪農就農は県内では約11年ぶり。夫婦の大きな挑戦が始まりました。