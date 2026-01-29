2026年2月11日（水・祝）にTBS赤坂BLITZスタジオ・赤坂サカス広場にて開催を予定している『TBS AKASAKA COLLECTION produced by TGC』が追加情報を発表した。

『TBS AKASAKA COLLECTION produced by TGC』

ファッションショーモデル出演者ラインアップを発表

2部構成で行われる本イベントでは、第1弾出演者ラインアップとして、MCの丸山礼、第1部ステージにしなこ、第2部ステージにTBS系で放送中の金曜ドラマ「DREAM STAGE」に登場する期間限定ボーイズグループ・TORINNER（岩瀬洋志、HOJIN、志賀李玖、松瀬太虹、ISAAC）の出演が発表されている。あわせて、志賀李玖が所属するICEx、HOJINとISAACが所属するKAJA、松瀬太虹が所属するThe Right Lightの出演も解禁された。

今回、第2弾出演者ラインアップとして、ステージを華やかに彩るファッションショーモデルが発表された。

前回実施されたTGC出演者によるファッションショー「TGC AKASAKA COLLECTION」が今回も開催されることが決定し、バレンタインムードの甘くときめくステージを彩るモデルとして、安斉星来、市川美織、小國舞羽、川口ゆりな、鈴木曉（WATWING）、鈴木ゆうか、瀬川陽菜乃、鶴嶋乃愛、とうあ、なごみ、希空、樋口幸平、土方エミリ、MON7A、山下幸輝（WILD BLUE）、ゆい小池（ゆいちゃみ）、米澤りあ（※50音順）の出演が決定した。TGCとTBSのコラボレーションならではのステージを届ける。

TBSラジオ「超ときめき♡宣伝部の超ときめくときを。」公開収録を開催

今をときめくアイドルグループ・超ときめき♡宣伝部が“宣伝部員”として様々なコンテンツを紹介するTBSラジオ番組「超ときめき♡宣伝部の超ときめくときを。」（毎週日曜よる9時30分〜）は、メンバーの等身大の言葉でリスナーに感動と興奮を届ける“体験型PR”番組として放送されている。

同番組が、本イベント第1部ステージにて公開収録を実施することが決定した。番組として公開収録は今回が初の試みとなり、超ときめき♡宣伝部のメンバー2名が出演。豪華ゲストとともにスペシャルトークを繰り広げる予定だ。出演メンバーの詳細は今後、イベント公式SNSで発表される。

また、本イベントのMCは丸山礼に加え、南後杏子TBSアナウンサーが務めることも決定した。現在、情報バラエティ番組「王様のブランチ」（毎週土曜あさ9時30分〜）で共演中の丸山と南後が、息の合った進行でステージを盛り上げる。

各部の観覧募集を開始！

イベント公式サイトでは、本日より各部の観覧希望者の募集を開始する。応募締切は2月3日（火）23時59分まで。1日限りのスペシャルでスウィートなステージを会場で楽しめる。

TGCとTBSがタッグを組み、赤坂からエンターテインメントを発信する「TBS AKASAKA COLLECTION produced by TGC」では、今後も出演者を順次発表予定。詳細はイベント公式サイトおよび公式SNSで確認を。

今後の追加情報も乞うご期待！

イベント概要

【TBS AKASAKA COLLECTION produced by TGC 開催概要】

●日時

2026年2月11日（水・祝）

1部：午後1：00〜午後2：00

2部：午後4：00〜午後5：00

●会場

TBS赤坂BLITZスタジオ・赤坂サカス広場

●入場

無料

※各部、ステージ観覧募集予定。詳細は今後発表。

●観覧募集

https://www.tbs.co.jp/kanran/check/TAC_TGC_event2026.html

※応募締め切りは2月3日（火）よる11時59分

●出演者

1部

【from TGC】安斉星来、市川美織、小國舞羽、鈴木ゆうか、瀬川陽菜乃、鶴嶋乃愛、とうあ、なごみ、希空、樋口幸平、土方エミリ、MON7A、山下幸輝（WILD BLUE） 他 ※50音順

【アーティスト】しなこ

2部

【from TGC】安斉星来、川口ゆりな、鈴木曉（WATWING）、とうあ、なごみ、希空、土方エミリ、MON7A、ゆい小池（ゆいちゃみ）、米澤りあ 他 ※50音順

【アーティスト】TORINNER、ICEx、KAJA、The Right Light

●MC

丸山礼、南後杏子（ＴＢＳアナウンサー）

●公式サイト

『TBS AKASAKA COLLECTION produced by TGC』公式サイト