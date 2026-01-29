ナカバヤシは、幅が拡がる「キャパティ スライドスタンド」を2月上旬から順次発売する。

「キャパティ スライドスタンド」は仕切り板が最大約14cm拡がるので、収納物を追加したくなった時に簡単に拡張できる仕切りスタンド。本体幅約177mmとコンパクトなサイズ感から、拡張後は最大約317mmまでワイドに拡がる。収納物にあわせて幅を拡張できるので、少なくてもしっかり挟み込める。なお、従来のキャパティ ブックスタンド（FB−E9）は本体幅約266mmとなっている。





底部には凹凸の滑り止めがあり、冊数が少なくても安定して立てられる。本や雑誌はもちろんPCやキッチン用品などの整理にも便利だとか。カラーはシンプルでどんなインテリアにも馴染みやすいホワイト・グレーの2色展開となっている。





新しいキャパティシリーズは、シンプルな佇まいながら新しい機能性を備え、「あと少しスペースがあれば」「もっと出し入れがしやすければ」そんな声から生まれた、“かゆいところに手が届く”ナカバヤシの新しい収納シリーズとなっている。

［小売価格］1804円（税込）

［発売日］2月上旬から順次

ナカバヤシ＝https://www.nakabayashi.co.jp