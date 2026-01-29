洋生菓子を製造・販売するモンテールは、猫をモチーフにした「かすてにゃ・ティニャミス」を2月1日〜28日までスーパーマーケットで期間限定販売する（販売エリアでも取り扱いのない店舗がある）。

近年、「ネコノミクス」と呼ばれるほど猫関連の商品に注目が集まり、とくに2月は、2月22日に「猫の日」があることから、猫月間として猫をモチーフにした商品が多く登場する。そんな2月に猫好きの人にも楽しんで貰えるようなティラミスのスイーツを展開する。ティラミスはイタリア語で“私を元気づけて”を意味する言葉が由来とされている。同企画では、その語源に着目し、癒しや元気を与えてくれる存在として親しまれる“猫”のイメージを重ね合わせ、猫モチーフのティラミスを企画。また、かわいい猫の鳴き声を用いた言葉遊びを取り入れて「ティラミス」の他「カステラ」を合わせて、猫の刻印を施したサンド型のスイーツに仕立てた。かわいい見た目やネーミングながらも、コーヒーの香り高い味わいと、コクのあるチーズクリームのハーモニーが楽しめる本格的な味わいだとか。丁寧に仕立てたチーズクリームやコーヒーペーストをイメージして描いた猫が、ふんわりとしたカステラを布団にぬくぬくと丸くなったようなかわいらしいイラストのパッケージデザインとなっている。



「かすてにゃ・ティニャミス」

「かすてにゃ・ティニャミス」は、北海道産マスカルポーネチーズをブレンドしたチーズクリームと、ほろ苦いコーヒーペーストを2層にし、卵をたっぷりと使用したコーヒー風味のカステラ生地でサンドした。

コクがあり、なめらかなチーズクリームには、同社でつくる風味豊かな低温殺菌牛乳に、やさしい乳の味わいと豊かなコクが特徴の北海道産のマスカルポーネチーズを使用して丁寧に炊いた、マスカルポーネペーストや、自家炊きカスタ―ドを配合。本格的なティラミスのような味わいになるよう、香りづけに芳醇な香りのマルサラワインを少量加え、奥行きのある味わいのクリームに仕立てた。コーヒーペーストは、香り高く、苦味・酸味のバランスが良いコーヒー原材料を選定し、オリジナルホイップクリームと合わせた。口にすると、しっとりやさしい味わいの生地と、コクのあるクリームの甘さとほろ苦いコーヒーの香りが調和し広がっていく。

モンテールは「しあわせにまじめ」に、おやつの時間のワクワクを、そして世界に笑顔をつくり続けていく考え。

［小売価格］237円

※沖縄のみ291円

（すべて税込）

［発売日］2月1日（日）

モンテール＝https://www.monteur.co.jp