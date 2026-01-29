不二家は、2月3日に、厳選素材を愉しむネクターグミから、福岡県産あまおう苺を使用した期間限定商品「ネクター厳選果実グミ（あまおう苺）」を発売する。また、「ネクターグミ（ピーチ／ミックス）」は増量してリニューアル発売する

不二家「ネクター」は、桃をまるごと裏ごししたピューレを使用した、濃厚でまろやかな味わいが特長のロングセラー飲料。そのネクターのおいしさをぎゅっと詰め込んだネクターグミシリーズから、「あまおう苺」を使用した期間限定商品が登場する。



「ネクター厳選果実グミ（あまおう苺）」グミイメージ

「ネクター厳選果実グミ（あまおう苺）」は、福岡県産あまおう苺の濃厚な甘さとほのかな酸味を感じられる味わいとのこと。同商品に使用する苺の17％に福岡県産あまおう苺を使用している。黒を基調とした高級感あるパッケージになっている。

昨年2月に登場した「ネクターグミ（ピーチ）」と「ネクターグミ（ミックス）」がおいしくなって新登場する。果汁感がアップし、ネクターのおいしさをより愉しめる。さらに内容量も増量し、味、量ともに満足感を感じられる。とろけるピューレが入ったむぎゅっと食感の「ネクターグミ」をぜひ愉しんでほしい考え。



「ネクターグミ（ピーチ）」

「ネクターグミ（ピーチ）」は、内容量を10％増量し、より果汁感を感じられる味わいにリニューアルした。桃をまるごと裏ごしした白桃ピューレを使用している。可愛い「ももぺこ」のパッケージと可愛いもも型のグミで見た目も愉しめる。



「ネクターグミ（ミックス）」

「ネクターグミ（ミックス）」は、内容量を10％増量し、より果汁感を感じられる味わいにリニューアルする。飲料「ネクターミックス」と同じ5種の果実の果汁が30％入ったジューシーな味わいとなっている。可愛い「ももぺこ」のパッケージと可愛いもも型のグミで見た目も愉しめる。

［小売価格］オープン価格

［発売日］2月3日（火）

不二家＝https://www.fujiya-peko.co.jp