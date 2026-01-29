Netflix：日本における週間視聴ランキングTOP10（映画） オリジナルアニメーション『超かぐや姫！』健闘
動画配信サービス「Netflix」は、日本における週間視聴ランキング（1月19日〜26日）を発表。映画作品では、今月16日に配信開始となったマット・デイモン、ベン・アフレックが共演するNetflix映画『Rip/リップ』が1位を獲得。グローバル週間視聴ランキングでもトップ10入り2週目を迎え、今週の視聴数は4040万回を記録。81の国・地域で映画ランキング1位に輝いた。
『Rip/リップ』は、荒廃した隠れ家で数百万ドルの現金を押収したことをきっかけに、マイアミ警察の捜査チーム内で信頼が崩れ始めるクライムスリラー。タイトルの“The Rip”とは、警察用語で現金や武器などを押収する行為を指す言葉。その一件を境に、正義と欲望、仲間への疑念が交錯し、誰が信用できるのかが問われていく。
脚本・監督のジョー・カーナハンが、『プリンス・オブ・ザ・シティ』（1981年）や『セルピコ』（1973年）、マイケル・マン監督の『ヒート』（1995年）など、人物描写と人間関係を重視した“古典的警察映画”への愛情が色濃く反映されている。
2位は、昨年公開された北村匠海主演、綾野剛、林裕太共演の『愚か者の身分』が初登場。戸籍売買ビジネスに携わる半グレの若者たちが、現状から抜け出そうとする葛藤を描いたクライムサスペンス。
3位は、2連続1位を記録した綾野剛主演の映画『でっちあげ 〜殺人教師と呼ばれた男』（2025年）。
4位は、Netflix映画『超かぐや姫！』が初登場。今月22日に世界独占配信が開始され、翌23日には「今日の映画TOP10」で1位を獲得した。原作漫画や既存のアニメシリーズを持たないオリジナルアニメーション映画でありながら、香港、韓国、タイ、台湾でTOP10入りする健闘を見せている。
『呪術廻戦 第1期』『チェンソーマン』『うる星やつら』など、名だたるアニメーション作品のオープニング映像演出を手がけてきた、山下清悟初の長編監督作品。夢と希望に満ちた仮想空間「ツクヨミ」でのライブステージと、"歌"でつながる少女たちの絆が圧巻の映像クオリティで描かれる。
主題歌を含む劇中歌は、ryo（supercell）を筆頭に、kz（livetune）、40mP、HoneyWorks、Aqu3ra、yuigotら“ボカロP”の面々が手がけており、配信前から音楽面で注目を集めていた。
アニメーション制作は、『ペンギン・ハイウェイ』、『泣きたい私は猫をかぶる』など、愛らしいキャラクターと躍動感ある映像演出が魅力の作品を生み出してきた"スタジオコロリド"と、今回がスタジオ初の作品となる、山下監督率いる"スタジオクロマト"が担った。
■日本の週間視聴ランキングTOP10（1月19日〜1月26日）
1：Rip/リップ（トップ10入り週数：2）
2：愚か者の身分（1）
3：でっちあげ 〜殺人教師と呼ばれた男（3）
4：超かぐや姫！（1）
5：教場 Reunion（4）
6：ブラック・ジャック（2）
7：愛に乱暴（1）
8：ひゃくえむ（4）
9：燃えよ剣（1）
10：劇場版 呪術廻戦 0（15）
