地域の小学生、熱狂

熊本県上益城郡内の小学校が取り組む「ある大会」に子ども達が熱中しています。

【写真を見る】「縄跳び×オンライン」に小学生が熱中！地域の22校が丸ごと縄跳びにハマった訳 熊本県上益城郡

大会の名は「KAMI技・グランプリ」。盛り上がる現場と、その狙いを取材しました。

何の大会？

上益城郡益城町にある広安小学校を訪ねると、昼休みには校庭のあちらこちらで、多くの子ども達が縄跳びをしていました。

手元にあるのはタブレットです。 制限時間内に何回跳んだか、オンラインで記録します。

児童「体力がついた。『KAMI技・グランプリ』で1位です」

子ども達の闘争心に火をつけた、「KAMI技・グランプリ」とは。

広安小 清田研介先生「簡単に言うと“縄跳び×オンラインゲーム”です。自分たちの記録が今、上益城郡で何位に入っているか、自分のランキングを見て、自発的に縄跳びに取り組むような仕組みです」

危機感から始まった

取り組みが始まったのは2025年11月。

上益城郡内（御船町、嘉島町、益城町、甲佐町、山都町）にある22の小学校の児童が参加していますが、きっかけは先生たちの危機感でした。

広安小 清田研介先生「コロナ禍で体力低下があったので、体力向上を図っていかねばと思って企画しました」

国の調査によると、熊本県内の小学生の体力はコロナ禍前の水準に戻っておらず、2025年は男女ともに前年を下回りました。

そんな中で先生たちが企画したのが「上益城」と「神技」をかけた縄跳びの大会、「KAMI技・グランプリ」でした。

勝負は3分

大会には、1人で跳ぶ回数を競う「個人戦」と、クラス全員の合計回数で競う「団体戦」があります。

「個人戦」の制限時間は2分。終わったらすぐに記録をタブレットに入力します。

クラス対抗の「団体戦」の制限時間は3分。チームワークが重要です。広安小学校の児童が挑戦しました。

児童の円陣「がんばるぞ～！お～！」

声を合わせて元気に跳びます。

「どんまい、どんまい！」

「これ、いったんじゃない？」

果たして、結果は…。

最多記録を更新！

「193回！」

児童「イエーイ！やった！やったー！」

最多記録を更新し、上益城郡内1位に躍り出ました。

児童「上益城郡の人と戦えて、やる気が出る」

児童「以前は縄跳びが上手ではなかったけど、KAMI技・グランプリでやる気が出て、できるようになりました」

子ども達の熱気に、関係者も手応えを感じているようです。

上益城郡小学校体育連盟 湯本順章理事長「他の種目も、幅広くできたら良いなと思っています」

開発に携わった先生も、これからの展開に期待を寄せます。

広安小 清田研介先生「今は上益城郡だけの取り組みですが、いろんな地区、地域と一緒にやっていけたら良いなと」

始まったばかりの新たな取り組み。今後、さらなる広がりを見せるかもしれません。