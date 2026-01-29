「縄跳び×オンライン」に小学生が熱中！地域の22校が丸ごと縄跳びにハマった訳 熊本県上益城郡
地域の小学生、熱狂
熊本県上益城郡内の小学校が取り組む「ある大会」に子ども達が熱中しています。
【写真を見る】「縄跳び×オンライン」に小学生が熱中！地域の22校が丸ごと縄跳びにハマった訳 熊本県上益城郡
大会の名は「KAMI技・グランプリ」。盛り上がる現場と、その狙いを取材しました。
何の大会？
上益城郡益城町にある広安小学校を訪ねると、昼休みには校庭のあちらこちらで、多くの子ども達が縄跳びをしていました。
手元にあるのはタブレットです。 制限時間内に何回跳んだか、オンラインで記録します。
児童「体力がついた。『KAMI技・グランプリ』で1位です」
子ども達の闘争心に火をつけた、「KAMI技・グランプリ」とは。
広安小 清田研介先生「簡単に言うと“縄跳び×オンラインゲーム”です。自分たちの記録が今、上益城郡で何位に入っているか、自分のランキングを見て、自発的に縄跳びに取り組むような仕組みです」
危機感から始まった
取り組みが始まったのは2025年11月。
上益城郡内（御船町、嘉島町、益城町、甲佐町、山都町）にある22の小学校の児童が参加していますが、きっかけは先生たちの危機感でした。
広安小 清田研介先生「コロナ禍で体力低下があったので、体力向上を図っていかねばと思って企画しました」
国の調査によると、熊本県内の小学生の体力はコロナ禍前の水準に戻っておらず、2025年は男女ともに前年を下回りました。
そんな中で先生たちが企画したのが「上益城」と「神技」をかけた縄跳びの大会、「KAMI技・グランプリ」でした。
勝負は3分
大会には、1人で跳ぶ回数を競う「個人戦」と、クラス全員の合計回数で競う「団体戦」があります。
「個人戦」の制限時間は2分。終わったらすぐに記録をタブレットに入力します。
クラス対抗の「団体戦」の制限時間は3分。チームワークが重要です。広安小学校の児童が挑戦しました。
児童の円陣「がんばるぞ～！お～！」
声を合わせて元気に跳びます。
「どんまい、どんまい！」
「これ、いったんじゃない？」
果たして、結果は…。
最多記録を更新！
「193回！」
児童「イエーイ！やった！やったー！」
最多記録を更新し、上益城郡内1位に躍り出ました。
児童「上益城郡の人と戦えて、やる気が出る」
児童「以前は縄跳びが上手ではなかったけど、KAMI技・グランプリでやる気が出て、できるようになりました」
子ども達の熱気に、関係者も手応えを感じているようです。
上益城郡小学校体育連盟 湯本順章理事長「他の種目も、幅広くできたら良いなと思っています」
開発に携わった先生も、これからの展開に期待を寄せます。
広安小 清田研介先生「今は上益城郡だけの取り組みですが、いろんな地区、地域と一緒にやっていけたら良いなと」
始まったばかりの新たな取り組み。今後、さらなる広がりを見せるかもしれません。