“進化形”立ち食いそばメニューが続々 東京・日本橋は「グリーンカレー」、渋谷では「セリ」「ワイン」とのコラボも
ランチ時に「イット！」が訪ねたのは、東京・日本橋に2025年11月末にオープンしたばかりの立ち食いそば店「SOBAPY」。
太めのそばが特徴で、人気メニューは、そばをつけて食べる「グリーンカレーつけそば」です。
訪れた客は「最初は『え？』って思ったんですけど、おいしいです」「珍しいですよね。食べたことないそばで」「めっちゃおいしいです！エスニック感たっぷりです」と話しました。
ちまたでは今、こうした個性際立つ“進化形立ち食いそば”が人気となっています。
そばとグリーンカレーという異色の組み合わせには、どんな狙いがあるのでしょうか。
SOBAPY・関真光店長：
（グリーンカレーを）自分が好きだったのもあるんですけど、この辺、そば屋いっぱいありまして、差別化を図るっていう意味もあったり。日本の方はそばのつゆになじみがあるので、食べやすくなるかなと。
立ち食いにすることで、人件費の削減と店の回転率向上にもつながっているといいます。
“進化形そば”を出す店は渋谷の街にもありました。
男性客が食べていたのは表面が真っ黒なそば。
男性は「これはノリとワサビのそばを頼ませていただきました。優しい味わいだなって」と話しました。
ここ東京・渋谷にある立ち食いそば店「SUBA VS」も少し変わった進化形そばを提供しています。
「秋田県産三関セリと揚げ餅」のそばを食べた人は「めっちゃ優しいラーメンみたいな感覚ですね」と話します。
進化形メニューはそばだけではありません。
温かいそばのだしとワインを融合させた「出汁割りワイン」です。
訪れた客は「めちゃめちゃうまいです。だしの感じが先にきて、ぐっとワインがくる感じがします」「ワインがそこまで個人的に強くないので、飲みやすいです。だし割りなので」と話しました。
SUBA VS 渋谷店・店員：
日本酒とおでんのだしを合わせただし割りからインスピレーションを受けて、そばのだしにワイン入れてみたら、すごく面白いし、おいしいなって。
柔軟な発想から次々と生まれる“進化形そば”。
今後も新たなおいしさへと進化していきそうです。