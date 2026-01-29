“進化形”立ち食いそばメニューが続々　東京・日本橋は「グリーンカレー」、渋谷では「セリ」「ワイン」とのコラボも

ランチ時に「イット！」が訪ねたのは、東京・日本橋に2025年11月末にオープンしたばかりの立ち食いそば店「SOBAPY」。

太めのそばが特徴で、人気メニューは、そばをつけて食べる「グリーンカレーつけそば」です。

訪れた客は「最初は『え？』って思ったんですけど、おいしいです」「珍しいですよね。食べたことないそばで」「めっちゃおいしいです！エスニック感たっぷりです」と話しました。

ちまたでは今、こうした個性際立つ“進化形立ち食いそば”が人気となっています。

そばとグリーンカレーという異色の組み合わせには、どんな狙いがあるのでしょうか。

SOBAPY・関真光店長：

（グリーンカレーを）自分が好きだったのもあるんですけど、この辺、そば屋いっぱいありまして、差別化を図るっていう意味もあったり。日本の方はそばのつゆになじみがあるので、食べやすくなるかなと。

立ち食いにすることで、人件費の削減と店の回転率向上にもつながっているといいます。

“進化形そば”を出す店は渋谷の街にもありました。

男性客が食べていたのは表面が真っ黒なそば。

男性は「これはノリとワサビのそばを頼ませていただきました。優しい味わいだなって」と話しました。

ここ東京・渋谷にある立ち食いそば店「SUBA VS」も少し変わった進化形そばを提供しています。

「秋田県産三関セリと揚げ餅」のそばを食べた人は「めっちゃ優しいラーメンみたいな感覚ですね」と話します。

進化形メニューはそばだけではありません。

温かいそばのだしとワインを融合させた「出汁割りワイン」です。

訪れた客は「めちゃめちゃうまいです。だしの感じが先にきて、ぐっとワインがくる感じがします」「ワインがそこまで個人的に強くないので、飲みやすいです。だし割りなので」と話しました。

SUBA VS 渋谷店・店員：

日本酒とおでんのだしを合わせただし割りからインスピレーションを受けて、そばのだしにワイン入れてみたら、すごく面白いし、おいしいなって。

柔軟な発想から次々と生まれる“進化形そば”。

今後も新たなおいしさへと進化していきそうです。