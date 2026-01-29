小3長男の授業参観。好きな言葉を調べる授業でザ・小学生男子な回答にハラハラ／腐女医の医者道！ 外科医のプライド編
日々、命を扱う現場で重い責任と向き合うお医者さん。そんなお医者さんの世界をのぞいてみたいと思ったことはありませんか？
【漫画】『腐女医の医者道！ 外科医のプライド編』を第1回から読む
オタクで3児の母である現役外科医・さーたりさんが執筆する、人気コミックエッセイ『腐女医の医者道！』シリーズから、待望の第6弾『腐女医の医者道！ 外科医のプライド編』が登場！
適応障害を経て外科医に本格復帰し、仕事に育児にと日々奮闘するさーたりさん。医療現場のリアルなエピソードや最近のオタ活事情、お子さんたちの成長が感じられる行事のエピソードなどをお届けします。
仕事と育児で多忙を極めるなか、情熱的に日々を駆け抜ける、さーたりさんの日常をお楽しみください。
※本記事は『腐女医の医者道！ 外科医のプライド編』（さーたり/KADOKAWA）から一部抜粋・編集しました
