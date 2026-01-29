大阪・毎日放送は２９日、同局で「２０２６ＭＢＳ新春社長会見」を行い、同社・虫明洋一社長とＭＢＳメディアホールディングスの高山将行社長が出席した。

会見の冒頭で高山社長は「前回の参議院選挙から選挙報道のあり方を見直して有権者に資する情報をちゃんと出していこうということで臨んでおります」と説明。

その上で同局制作の「よんチャンＴＶ」２２日放送で、衆院選を巡る各党の分類の仕方について「非常に不適切な表現があった」と陳謝した。

同番組では、ジャーナリストの武田一顕氏からの聞き取りをもとに各政党を紹介。その際、自民、維新、参政を「強くてこわい日本」、中道改革連合、国民民主、共産、れいわ新選組を「優しくて穏やかな日本」に分類し、批判を集めていた。

虫明社長は「武田氏の『こわい』という表現の真意は、国民にとって『恐怖や脅威となる』という意味ではなく、周辺諸国などからみて外交・安全保障上『手強く、侮れない日本』という意味のものでしたが、放送では、そうした前提を省略してモニター画面を作成してしまった。説明不足で、不適切な表現となってしまいました」と釈明した。

なぜ起きたのか。

「複数の人間で（武田氏に）インタビューした後の表現方法を考えたというふうに聞いてます。議論はあって、最終的にはあの画面でいこうとなったけど、口頭でアナウンサーがフォローすることで武田さんのおっしゃりたかったことは伝わるという判断で臨んだ」

だが、同局には抗議電話約３３０件、メールが約４６０通届いたという。

なお、政党から申し入れがあったのかについては「（回答を）控えさせていただきます」とした。