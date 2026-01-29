

ガールズグループIS:SUE（イッシュ）が1月28日、LaLa Arena TOKYO-BAYで開催されたB.LEAGUE「千葉ジェッツvs宇都宮ブレックス」戦に登場した。

千葉ジェッツのユニフォームを着用したIS:SUEが登場すると大きな歓声が上がり、力強いパフォーマンスが光る「Breaking Thru the Line」と「No Game Over」を披露。アスリートたちの闘志に火をつけるようなエネルギッシュなステージで試合前の会場を一気にヒートアップさせた。

さらにハーフタイムでは、千葉ジェッツ公式チアリーダーズ「STAR JETS」および公式マスコットキャラクター「ジャンボくん」との、この日限りのコラボレーションが実現！先日Live Performance映像が公開されたばかりの「Super Luna」とデビュー曲「CONNECT」の2曲が披露され、アリーナ全体を巻き込むメンバーRINOのロングトーンのシャウトと「STAR JETS」との圧巻のパフォーマンスに会場からは大きな歓声が沸き起こった。観客も見守る中、試合も見事千葉ジェッツが勝利を収め、大歓声の中幕を閉じた。

音楽シーンのみならず、さまざまなフィールドで存在感を放ったIS:SUE。先日リリースされた4TH SINGLE『PHASE』は、オリコンデイリーランキングやBillboard JAPANでも高反響を得ている。さらに、リード曲「Phase」は、1月30日に韓国語バージョンのリリースを控え、その勢いは国内外へとさらに広がっている。