「ほんとに産後???」ちゃんみな、“ほっそり”最新ショットに反響続々「お腹すげええええーー!!」「かっこいぃぃぃ!!!」
女性ラッパー・シンガーソングライター・音楽プロデューサーのちゃんみな（27）が29日、スタッフが運営する公式Xに登場。最新ショットが公開され、反響を呼んでいる。
【写真】「ほんとに産後???」ちゃんみなの“ほっそり”最新ショット
投稿では、「Numero TOKYO MARCH 2026 No.194 ちゃんみな Special 発売中です ぜひお手に取ってご覧くださいませ」と呼びかけ、3枚の撮影ショットを公開。大胆に肩＆背中を露出させたシンプルな装いや、ミニ丈トップスからほっそりとしたウエストがのぞくカットなど、美しいボディラインを披露するちゃんみなの姿が写し出されている。
この最新ショットに、ファンからは「ほんとに産後???凄いなぁ…」「カッコ良すぎて最高」「かっこいぃぃぃ!!!」「お腹すげええええーー!!ほんまに出産したの!?」などの声が寄せられている。
ちゃんみなは2024年7月に韓国のHIPHOPアーティスト・ASH ISLANDと結婚。同年11月には第1子の誕生を報告していた。
