歌手の浜崎あゆみさんが自身のインスタグラムを更新し、最新のプライベート感あふれるオフショットを公開しました。



【写真を見る】【 浜崎あゆみ 】 「脱線しまくりロング配信にお付き合いくださり有難うございました！」 オフショットも公開



浜崎さんは、黒のニットカーディガンに金の十字架のネックレスを合わせ、淡いブルーのワイドデニムを履きこなしたラフなコーディネートを披露。椅子に腰掛け、リラックスした表情を見せています。



投稿では「昨夜は脱線しまくりロング配信にお付き合いくださり有難うございました！」「あのあと一座（スタッフら）で新年会やりまして」と報告。

続けて「あのビカビカ黄金のバブリー部屋は焼肉屋だったのですwww」と明かし、お茶目な一面を見せました。







公開された画像では、チークが印象的なメイクを施しており、どこかを見つめるような表情が印象的です。



この投稿にファンからは「かわいすぎる！」「クロムハーツが似合ってる」「めっちゃデビュー当時のあゆに見える」といった反響が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】