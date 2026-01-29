謎の“おばあさん標識”…誰が設置？自治体も把握せず「正式な道路標識ではない」　罰則の対象となる可能性も　市は調査の方針

つえをついた人物が描かれた黄色い看板。

激レアと話題の道路標識です。

SNSで注目されたこの激レア標識について取材を進めると、自治体も把握していない謎の標識だったことが判明しました。

謎の標識があるのは富山・高岡市の市道。

一見、普通の標識に見えますが、よく見るとおばあさんが道路を渡ろうとしているように見えます。

黄色いひし形につえをついたおばあさんの絵柄が描かれたこの標識の形は、道路標識の中でも運転に注意すべき危険があることを知らせる警戒標識と同じです。

この謎の標識をSNSに投稿し、58万回表示されたという道路標識ファンの黒田麻友さんは「今までも横断注意標識とか色々見てきたが、おばあちゃんの絵柄は初めて見た。激レアだと思う」と話しました。

これまで、国内外にある約100カ所の珍しい標識を見に現地を訪れたという黒田さんが激レアとする、おばあさんの標識。

謎をひもとくため、2年ほど前まで近くで商店を営業していた女性に話を聞くと「この標識の前側に（謎の標識が）ついていたと思われる。（近くに）福祉施設が元々あったので、そちらの方が買い物に来るためにもしかしたら…」と答えました。

その福祉施設の担当者は「いつ、どのように、誰が設置したのか全く分からない」との回答。

そこで、道路を管理する高岡市の担当者に話を聞きました。

高岡市 土木維持課・中澤俊一課長：

こういった道路標識の設置基準があって、この中で警戒標識の種類は（法律で）決められている。お年寄りが表記された警戒標識は位置づけられていないので、あれは正式な警戒標識ではない。記録としては残っていない。誰が設置したのか分からない。

橋下綜合法律事務所の松隈貴史弁護士は、公道に道路標識を設置できるのは市町村など道路の管理者と公安委員会に限られているとしたうえで、似たようなものを勝手に設置することについて「仮に（設置の）意図が善意であったとしても、それは許されないものになる可能性が高い」と話しました。

違反と認められた場合は、6カ月以上の拘禁刑か10万円以下の罰金が科せられる可能性があると指摘しています。

謎の標識について高岡市は、市が正式に設置したものとは考えにくいとし、今後調査する方針です。