『news every.』では、衆議院選挙の投票先を考えるきっかけになるような情報を連日お伝えしています。

29日は「ひと目でわかる政策比較」として「外国人政策」について各党の公約を日本テレビ社会部の久保杏栞記者が詳しく解説します。

■主な11の党の考え方は…

「外国人政策」は去年の参議院選挙から大きく注目されていて、今回の選挙でも争点の1つになっています。

まずは、主な11の党の考え方をまとめてみました。

公約などから「外国人」に関わる記述をみてみると、主に「厳格化・規制」を訴えるグループと「共生・権利保護」を主張するグループがありました。

自民・維新の与党と国民、参政、ゆうこく、保守、みらいは、いまのルールを厳しく守る、より制限するといった「厳格化・規制」の主張がみられました。

一方、それ以外の中道や共産、れいわ、社民は、外国人との「共生」や外国人の「権利保護」を訴えています。

■「厳格化・規制」具体策は？

――「厳格化・規制」を訴える党はどういった具体策を打ち出しているのでしょうか。

例えば、自民や参政は、「不法滞在者への厳正な対処」を掲げました。

また、国民を除く自民、維新、参政、保守の4党が日本に滞在するために必要な「在留資格」の厳格化について触れ、審査を徹底して行うことや審査そのものを厳しくすべきなどと訴えました。

維新や参政は外国人が日本国籍を取得する「帰化」についても厳格化を訴えています。

さらに、そもそも受け入れる外国人の数を規制するべきという案が維新、参政、ゆうこく、保守の4党から挙がっています。

維新が、「外国人比率の上限設定を検討」「『人口戦略』を今年度策定する」としたほか、参政は、外国人の比率について、「市区町村単位で日本国民の5パーセントまでに制限」するとしています。

■「共生・権利保護」公約は？

――外国人の「共生」や「権利保護」を訴える党はどういった公約を打ち出しているのでしょうか？

中道は、オーバーツーリズム対策を「強力に推進する」とした上で「日本人と外国人が互いを尊重し、安全・安心に暮らせる環境を整備する」と共生社会の実現を訴えました。

共産は、現在、一部の在留資格に限られている家族の帯同について、在留資格に関係なく認めるとしたほか、永住許可を持つ外国人に地方参政権を与えるなどとしています。

れいわは、「外国からの低賃金労働力」に反対した上で、「差別をなくし、権利を守る制度を整える」と訴えています。

社民は、罰則つきの差別禁止法を制定し、「多文化共生の社会を目指す」としています。

■外国人の不動産取得…各党の主張は？

――最近注目されている外国人の不動産取得については、各党どのようなことを主張しているのでしょうか？

土地や建物など「不動産取得をめぐるルール」については、自民・維新の与党と参政、国民、みらいの5党が掲げています。

自民は、“厳格化”“規制”といった言葉は使っていないものの、「土地取得の新たな法的ルールを整備する」としました。

維新は、「次の通常国会で土地取得の規制を強化する法案を策定」。

参政は、「土地売買規制などで外国人による重要な土地の買収を止める」としています。

国民は、外国人の不動産取得を規制する法案や、居住目的ではない不動産取得には追加税である「空室税」を導入するとしています。

また、みらいも日本に住んでいない外国人の固定資産税の引き上げを掲げています。

――各党の公約を具体的に見ると、違いがあることがわかりますね。



はい、かなり特色があると思います。

日本ではいま、一部の外国人の行動により“不安”や“不公平感”の声があがっています。

一方で、国内の人手不足が深刻で外国人の労働力が不可欠であるといった声があるのも事実です。

こうした声をどうしたら解決できるのか、各党の公約を比べ考えてほしいと思います。