今回の衆議院選挙は、36年ぶりに冬の2月に投票が行われます。

厳しい寒さに加えて県内では雪への備えも必要で、準備はあわただしさを増しています。



県内で、選挙に必要な備品をレンタルしている第一レンタルです。衆議院解散が急浮上した今月中旬から、各候補者の陣営や県内の選挙管理委員会から机やいす、コピー機など選挙関係の備品の注文が急増しました。

中でも…



◆KNB 中島凪 記者

「36年ぶりに真冬の選挙戦となったことで注文が相次いでいるのが暖房機器です」





選挙事務所や各市町村の投票所・開票所に設置するための需要が多く、手持ちの500台では足りなくなったため急遽、暖房機器メーカーに追加生産を依頼しました。



◆第一レンタル 斉藤真理さん

「大変時間がない中の選挙にはなるんですけど、寒い中の暖房機器、あと各陣営に必要となる事務所一式、複合機を中心として、出荷準備それに間に合わせているという感じですね」



配送用のトラックも通常より4台増やし、10台をフル稼働させています。

ただ、この時期ならではの心配が…



◆第一レンタル 斉藤さん

「今回の選挙は真冬の真っ只中というところで、配送スケジュールどおりに届けられるかどうかというところが不安なところはあります」



県内には再び大雪の予報が出ていて、道路状況に注意しつつ、納期に間に合うように配送しています。



投票所や開票所の対応では、氷見市は暖房機器およそ40台、そして灯油は過去の選挙と比べて倍以上を準備しました。また富山市など多くの自治体が除雪に重機が必要な場合に備えて担当部署と調整しています。



今月25日に町長選と町議選が行われた立山町では、大雪で投票所1か所の開設がおよそ30分遅れました。衆院選に向けて担当者は「大雪の場合は除雪を早めに対応してもらう」と話しています。



ポスター掲示板周辺の雪かきなども必要だということで、選挙管理委員会の担当者からは「臨機応変に対応するしかない」という声があがっています。