歌手の倖田來未さんが自身のインスタグラムを更新。2月1日から開催される「バレンタインディナーショー」のリハーサル風景を公開しています。



【写真を見る】【 倖田來未 】 「バレンタインディナーショーはじまりますよー！！」ミニスカ×ファー付きブーツ姿でリハーサル風景を公開





倖田さんは「ゆーてるまに、2/1から、バレンタインディナーショーはじまりますよー！！」と複数のリハーサル風景の写真を添えて投稿。







公開された写真では、ベージュのオーバーサイズトップスに黒のミニスカート、白いファー付きブーツを身にまとった倖田さんがマイクを手に歌唱する姿が映されています。バンドメンバーを背景に、真剣な表情で練習に取り組む様子が伝わってきます。





また、スタッフとの打ち合わせ風景の写真も披露されており、「セットリストもバレンタインぽくちらっとね。のやつです！」と綴っており、季節感のある選曲が期待できそうです。





倖田さんは最後に「大阪、長野、石川、横浜と公演始まります！」「ではでは、みなさん素敵な１日を過ごしましょう！」とコメントし投稿を締めくくりました。







この投稿に、「リハかっけぇ」「姉さんかっこいいっす」「バレンタイン♪どんなかな〜」「ディナーショー楽しみ」「バレンタインバージョンめちゃめちゃ気になります」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】