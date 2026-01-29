【30日（金）全国天気】ポイント

強い寒気は次第に北上

大雪は30日午前中までがピーク

名古屋周辺でも積雪の可能性

全国的に厳寒、北風も強まる

上空の強い寒気は、30日（金）朝には、北陸から北日本へ北上し、次第に峠は越えるでしょう。このため、日本海側の大雪も、おおむね30日午前中までがピークとなりそうです。

ただ、強い下層寒気は残るため、日中にかけても雪が降りやすく、山沿いや北日本では、局地的に大雪となる所があるかもしれません。

また名古屋周辺では、30日明け方にかけて、雪が積もる可能性があります。大雪や路面の凍結による交通障害に警戒が必要です。またなだれや屋根からの落雪にもご注意ください。

30日（金）夕方までに降る雪の量は、いずれも多い所で、北陸で70センチ、東北と近畿で50センチ、東海で40センチとなっています。

太平洋側では、冬晴れの所が多く、北風が強めに吹くでしょう。引き続き、空気はカラカラですから、火の元に、十分な注意が必要です。そして、全国的に真冬らしい厳しい寒さが続く見込みです。

30日（金）の予想最低気温（）内は前日比と季節感

札幌 -8℃（-1 真冬）

青森 -4℃（±0 真冬）

仙台 -3℃（±0 真冬）

新潟 -1℃（＋1 真冬）

東京都心 0℃（-1 真冬）

名古屋 -1℃（-1 真冬）

大阪 2℃（±0 真冬）

広島 1℃（±0 真冬）

高知 0℃（＋1 真冬）

福岡 2℃（±0 真冬）

30日（金）の予想最高気温（）内は前日比と季節感

札幌 0℃（＋1 2月中旬）

青森 1℃（±0 真冬）

仙台 3℃（-1 真冬）

新潟 3℃（±0 真冬）

東京都心 9℃（-1 真冬）

名古屋 6℃（-1 真冬）

大阪 8℃（-2 真冬）

広島 8℃（±0 真冬）

高知 10℃（-1 真冬）

福岡 8℃（±0 真冬）

【日本海側は雪、太平洋側は晴れ、来週は気温が上向く】

この先も日本海側では、雪や雨の降る日が多いでしょう。太平洋側では、空気カラカラの晴天が続く見込みです。ただ来週6日（金）頃は、西日本を中心に、ひと雨あるかもしれません。そして週明けまでは真冬の寒さが続くでしょう。

その後は、気温が上向き傾向で、5日（木）は東京で14℃まで上がる予想です。