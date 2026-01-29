日テレNEWS NNN

【30日（金）全国天気】ポイント

強い寒気は次第に北上
大雪は30日午前中までがピーク
名古屋周辺でも積雪の可能性
全国的に厳寒、北風も強まる

上空の強い寒気は、30日（金）朝には、北陸から北日本へ北上し、次第に峠は越えるでしょう。このため、日本海側の大雪も、おおむね30日午前中までがピークとなりそうです。

ただ、強い下層寒気は残るため、日中にかけても雪が降りやすく、山沿いや北日本では、局地的に大雪となる所があるかもしれません。

また名古屋周辺では、30日明け方にかけて、雪が積もる可能性があります。大雪や路面の凍結による交通障害に警戒が必要です。またなだれや屋根からの落雪にもご注意ください。

30日（金）夕方までに降る雪の量は、いずれも多い所で、北陸で70センチ、東北と近畿で50センチ、東海で40センチとなっています。

太平洋側では、冬晴れの所が多く、北風が強めに吹くでしょう。引き続き、空気はカラカラですから、火の元に、十分な注意が必要です。そして、全国的に真冬らしい厳しい寒さが続く見込みです。

30日（金）の予想最低気温（）内は前日比と季節感

札幌　　　-8℃（-1　真冬）
青森　　　-4℃（±0　真冬）
仙台　　　-3℃（±0　真冬）
新潟　　　-1℃（＋1　真冬）
東京都心　0℃（-1　真冬）
名古屋　　-1℃（-1　真冬）
大阪　　　2℃（±0　真冬）
広島　　　1℃（±0　真冬）
高知　　　0℃（＋1　真冬）
福岡　　　2℃（±0　真冬）

30日（金）の予想最高気温（）内は前日比と季節感

札幌　　　0℃（＋1　2月中旬）
青森　　　1℃（±0　真冬）
仙台　　　3℃（-1　真冬）
新潟　　　3℃（±0　真冬）
東京都心　9℃（-1　真冬）
名古屋　　6℃（-1　真冬）
大阪　　　8℃（-2　真冬）
広島　　　8℃（±0　真冬）
高知　　　10℃（-1　真冬）
福岡　　　8℃（±0　真冬）

【日本海側は雪、太平洋側は晴れ、来週は気温が上向く】

この先も日本海側では、雪や雨の降る日が多いでしょう。太平洋側では、空気カラカラの晴天が続く見込みです。ただ来週6日（金）頃は、西日本を中心に、ひと雨あるかもしれません。そして週明けまでは真冬の寒さが続くでしょう。

その後は、気温が上向き傾向で、5日（木）は東京で14℃まで上がる予想です。