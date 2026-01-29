【あすの天気】大雪は午前中までがピーク 名古屋周辺でも積雪の可能性
【30日（金）全国天気】ポイント
強い寒気は次第に北上
大雪は30日午前中までがピーク
名古屋周辺でも積雪の可能性
全国的に厳寒、北風も強まる
上空の強い寒気は、30日（金）朝には、北陸から北日本へ北上し、次第に峠は越えるでしょう。このため、日本海側の大雪も、おおむね30日午前中までがピークとなりそうです。
ただ、強い下層寒気は残るため、日中にかけても雪が降りやすく、山沿いや北日本では、局地的に大雪となる所があるかもしれません。
また名古屋周辺では、30日明け方にかけて、雪が積もる可能性があります。大雪や路面の凍結による交通障害に警戒が必要です。またなだれや屋根からの落雪にもご注意ください。
30日（金）夕方までに降る雪の量は、いずれも多い所で、北陸で70センチ、東北と近畿で50センチ、東海で40センチとなっています。
太平洋側では、冬晴れの所が多く、北風が強めに吹くでしょう。引き続き、空気はカラカラですから、火の元に、十分な注意が必要です。そして、全国的に真冬らしい厳しい寒さが続く見込みです。
30日（金）の予想最低気温（）内は前日比と季節感
札幌 -8℃（-1 真冬）
青森 -4℃（±0 真冬）
仙台 -3℃（±0 真冬）
新潟 -1℃（＋1 真冬）
東京都心 0℃（-1 真冬）
名古屋 -1℃（-1 真冬）
大阪 2℃（±0 真冬）
広島 1℃（±0 真冬）
高知 0℃（＋1 真冬）
福岡 2℃（±0 真冬）
30日（金）の予想最高気温（）内は前日比と季節感
札幌 0℃（＋1 2月中旬）
青森 1℃（±0 真冬）
仙台 3℃（-1 真冬）
新潟 3℃（±0 真冬）
東京都心 9℃（-1 真冬）
名古屋 6℃（-1 真冬）
大阪 8℃（-2 真冬）
広島 8℃（±0 真冬）
高知 10℃（-1 真冬）
福岡 8℃（±0 真冬）
【日本海側は雪、太平洋側は晴れ、来週は気温が上向く】
この先も日本海側では、雪や雨の降る日が多いでしょう。太平洋側では、空気カラカラの晴天が続く見込みです。ただ来週6日（金）頃は、西日本を中心に、ひと雨あるかもしれません。そして週明けまでは真冬の寒さが続くでしょう。その後は、気温が上向き傾向で、5日（木）は東京で14℃まで上がる予想です。