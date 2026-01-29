【義両親に…バラすな！】「裏切ってないじゃん！！」寄り添ってくれた旦那＜第10話＞#4コマ母道場
妊娠はとてもデリケートなもの。お腹の中の命に「絶対」はないと分かっているからこそ、妊娠を周囲に伝えるタイミングには慎重になりますよね。心拍が確認できてから、安定期に入ってから、それとも生まれてから……？ 考え方は人それぞれでしょう。今回は、そんな妊娠の告知をめぐって、夫婦の間に価値観のズレが生じてしまったお話です。
第10話 裏切ってない……
【編集部コメント】
マユさんは友人の言葉で大切なことに気が付きました。コウヘイさんはずっとマユさんの気持ちに一番寄り添ってくれていたのです。マユさんと同じように妊娠を喜び、気を遣い、自分にできる限り協力してくれていました。本当は再び妊娠した喜びをもっと周囲に伝えたかったのかもしれません。でもマユさんがまた悲しい想いをしないようにと、ずっと待っていたのです。マユさんが報告したと聞いて、ようやく自分の両親にも報告したのでしょう。きっとマユさんが報告をしていなければ、まだコウヘイさんも報告していなかったと思いますよ？
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
